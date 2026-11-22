O ţintă aeriană a fost detectată, duminică, de radarele MApN la 30 de kilometri nord de localitatea ucraineană Vâlcove, informează Ministerul Apărării Naţionale. Autorităţile precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

"Două aeronave F-18 şi două elicoptere NH-90 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălnicenu", se arată într-un comunicat transmis, duminică, Agerpres.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, iar la ora 15:06 a fost transmis un mesaj RO-ALERT în zona de nord a judeţului Tulcea.

"Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la 15:42", menţionează sursa citată.