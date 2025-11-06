Moartea a venit într-o clipă pentru un bărbat din Băneşti, judeţul Prahova. În timp ce traversa regulamentar, omul a fost lovit în plin de un autoturism care circula cu viteză.

A fost aruncat în aer zeci de metri şi a rămas pe caldarâm. Nimeni nu l-a observat şi a fost din nou călcat. Întreg incidentul dramatic a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Moartea a venit într-o secundă

Accidentul a avut loc în dimineaţa zilei de 4 noiembrie pe Drumul Naţional 1 (E60) în localitatea Băneşti, judeţul Prahova. Bărbatul de 58 de ani a încercat să treacă strada regulamentar pe la trecere, însă puţini au fost cei care i-au acordat prioritate. Când mai avea un pic şi ajungea la capăt, omul a fost lovit în plin cu viteză de un şofer, care nu l-a observat.

Omul a fost aruncat zeci de metri în aer şi a ajuns pe caldarâm. Nimeni nu a oprit, iar în goana lor pe şosea, nici nu a fost observat, decât atunci când a fost lovit a doua oară de un alt autoturism.

Polițiștii rutieri s-au deplasat de urgență la fața locului pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Potrivit oamenilor legii, șoferul, un bărbat de 34 de ani care circula din direcția București spre Brașov, nu ar fi observat la timp pietonul care traversa regulamentar strada, pe marcajul pietonal. Impactul a fost devastator, iar victima nu a mai putut fi salvată, medicii declarând decesul la fața locului.

