Nouă persoane, între care doi copii, au ajuns la spital în urma accidentului în lanţ în Prahova
Accident grav produs pe DN 1- Centura de Vest a municipiului Ploieşti. Nouă persoane, între care doi copii, au ajuns la spital.
"În urma evaluării efectuate la locul evenimentului rutier, 9 persoane (dintre care 2 copii), cu traumatisme uşoare, au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare", a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.
4 autoturisme implicate
Conform sursei citate, în accident au fost implicate 4 autoturisme şi cei 18 ocupanţi ai acestora, 11 adulţi şi 7 minori. Traficul în zonă este restricţionat pe sensul de mers Bucureşti către Braşov.
Accidentul a fost provocat de un bărbat de 39 de ani, care nu a păstrat distanţa regulamentară şi a intrat într-o altă maşină, care a intrat în cea din faţă şi tot aşa. Şoferul a fost testat, iar rezultatul a fost negativ.
