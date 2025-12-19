Antena Meniu Search
Nouă persoane, între care doi copii, au ajuns la spital în urma accidentului în lanţ în Prahova

Accident grav produs pe DN 1- Centura de Vest a municipiului Ploieşti. Nouă persoane, între care doi copii, au ajuns la spital. 

19.12.2025
Accident Prahova

"În urma evaluării efectuate la locul evenimentului rutier, 9 persoane (dintre care 2 copii), cu traumatisme uşoare, au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare", a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

4 autoturisme implicate

Conform sursei citate, în accident au fost implicate 4 autoturisme şi cei 18 ocupanţi ai acestora, 11 adulţi şi 7 minori. Traficul în zonă este restricţionat pe sensul de mers Bucureşti către Braşov.



Accidentul a fost provocat de un bărbat de 39 de ani, care nu a păstrat distanţa regulamentară şi a intrat într-o altă maşină, care a intrat în cea din faţă şi tot aşa. Şoferul a fost testat, iar rezultatul a fost negativ. 

