Nouă persoane, între care doi copii, au ajuns la spital în urma accidentului în lanţ în Prahova

Accident grav produs pe DN 1- Centura de Vest a municipiului Ploieşti. Nouă persoane, între care doi copii, au ajuns la spital.

"În urma evaluării efectuate la locul evenimentului rutier, 9 persoane (dintre care 2 copii), cu traumatisme uşoare, au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare", a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

4 autoturisme implicate

Conform sursei citate, în accident au fost implicate 4 autoturisme şi cei 18 ocupanţi ai acestora, 11 adulţi şi 7 minori. Traficul în zonă este restricţionat pe sensul de mers Bucureşti către Braşov.

Articolul continuă după reclamă

Accidentul a fost provocat de un bărbat de 39 de ani, care nu a păstrat distanţa regulamentară şi a intrat într-o altă maşină, care a intrat în cea din faţă şi tot aşa. Şoferul a fost testat, iar rezultatul a fost negativ.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰