Accident grav pe DN1, în oralul Băicoi. Un bărbat a murit, după ce autoturismul în care se afla a luat foc în urma unui accident rutier.
Şoferul a fost scos din flăcări de ceilalţi participanţi la trafic, care au încercat să îl stingă. În ciuda eforturilor lor se pare că bărbatul a murit.
Ce spun oamenii legii
'În evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism, cu un ocupant la bord. Accidentul a fost urmat de un incendiu. Persoana aflată în autoturism, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 ani, a fost declarată decedată', a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.
Potrivit Poliției Prahova, traficul este restricționat pe banda nr.1 pe sensul de mers către Ploiești.
