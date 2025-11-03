Accident grav pe DN1, în oralul Băicoi. Un bărbat a murit, după ce autoturismul în care se afla a luat foc în urma unui accident rutier.

Şoferul a fost scos din flăcări de ceilalţi participanţi la trafic, care au încercat să îl stingă. În ciuda eforturilor lor se pare că bărbatul a murit.

Ce spun oamenii legii

'În evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism, cu un ocupant la bord. Accidentul a fost urmat de un incendiu. Persoana aflată în autoturism, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 ani, a fost declarată decedată', a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

Potrivit Poliției Prahova, traficul este restricționat pe banda nr.1 pe sensul de mers către Ploiești.

