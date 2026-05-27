Au apărut imagini de la momentul când o ursoaică îl atacă pe turistul bulgar care o hrănise pe geamul maşinii. Animalul, care se afla alături de puiul său, s-a speriat când unul din şoferi a început să bată din palme şi să fluiere.

În imagini se vede cum animalul intră în panică şi se repede la maşina de unde îşi primise hrana. Cel mai probabil, ursoaica încerca să îşi apere puiul.

În urma incidentului care a avut loc în zona barajului Vidraru, bărbatul a fost rănit. Turistul a mers la postul de Jandarmerie din apropiere, un jandarm fiind cel care a solicitat intervenţia ambulanţei.

"În urma evaluării, s-a constatat că prezintă plăgi muşcate pe antebraţul stâng. Persoana este conştientă, cooperantă", au precizat reprezentanţii ISU Argeş.

Hrănirea urşilor, interzisă

Anul trecut, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţa că hrănirea urșilor va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei, în baza unei ordonanțe de urgență care a fost adoptată, joi, de Guvern.

De asemenea, în situațiile în care va avea loc un incident urs-om în intravilan, Comisia pentru situații de urgență va putea decide intervențiile necesare, fără a ține cont de condiția gradualității.

Buzoianu a precizat că, în acest fel, Guvernul încearcă să găsească o soluție 'echilibrată' la o problemă cu care România se confruntă de mai mulți ani. În acest sens a subliniat importanța protejării biodiversității, dar și a siguranței cetățenilor.

"Legea vine ca o soluție de compromis, în sensul în care în continuare aplicăm principiul gradualității în afara intravilanului. Dar în momentul în care un urs vine în intravilan, unde ai o aglomerare foarte mare a populației și unde, în mod evident, există un risc de incident urs-om, vom scoate condiția gradualității, în sensul în care Comisia pentru situații de urgență care se întrunește va putea să decidă dacă are loc intervenția prin alungare, prin relocare sau prin împușcare", declara Buzoianu.

