Un avion de pasageri s-a blocat sub un pod feroviar pe Drumul Naţional 1. Transportul excepţional abia plecase la drum, însă, în ciuda măsurătorilor şi a traseului gândit dinainte, convoiul nu a mai putut să ajungă la destinaţie. Clipele accidentului din miez de noapte au fost surprinse de mai mulţi şoferi aflaţi în trafic.

Convoiul înalt de 4 metri şi 80 de centimetri şi greu de peste 60 de tone s-a împotmolit la un pod feroviar de la ieşirea din Otopeni. Fuselajul aeronavei, fără aripi, nu a putut trece de grinzile de beton.

Pentru a elibera șoseaua, avionul a fost retras de pe drumul național și dus pe o strada alaturata, unde nu incurca circulatia. Convoiul va putea sa isi continue drumul abia dupa ce vor fi modificate dimensiunile.

Avionul dezafectat a fost încărcat pe platformă la Aeroportul Otopeni. Accidentul s-a produs după doar 2 kilometri. Aeronava trebuia să mai meargă alţi 23 de kilometri pe DN1, apoi pe A0, până la un loc de joacă din Voluntari, unde urma să fie recondiţionat pentru copii.

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Muncitor: Trebuie să-l repoziţionăm pe roţi, să coboare în jos şi asta este.

Reporter: Dar despre ce distanţă este vorba?

Muncitor: De doi centimetri.

Reporter: Două degete? Atât?

Muncitor: Da.

Reporter: A fost avariat?

Muncitor: Nu.

Muncitorii au reuşit să scoată aeronava de sub pod doar după ce au dezumflat anvelopele camionului.

Incidentul a fost motiv de glume în online.

"Florin: Ce căuta podul în calea avionului?

Bianca: Nu ai voie să parchezi aici.

Ranya: Acum îi dă retur că nu mai e bun.

Sebastian: A măsurat căruţa, dar nu a măsurat şi calul.", comentează utilizatorii pe TikTok.

"Ce căuta podul în calea avionului?" sau "Nu ai voie să parchezi aici sunt" sunt doar câteva din glumele apărute în online.

Anul trecut, în noiembrie, o altă aeronva dezafectată devenea subiect de conspiraţii în online. Oamenii susţineau că a existat o aterizare forţată pe DN1, iar autorităţile vor să muşamalizeze presupusul accident aviatic.