Autorităţile au declanşat planul roşu de intervenţie la Sibiu după ce o ambulanţă s-a răsturnat în timpul unei misiuni. Salvarea îi ducea la unitatea de primiri urgenţe pe un bebeluş şi pe mama lui, când un şofer neatent a intrat în plin în autosanitară. Şapte persoane au ajuns la spital din cauza accidentului.

Ambulanţa s-a răsturnat pe o parte după ce un şofer a lovit-o puternic. Autospeciala s-a oprit într-un stâlp, la câţiva metri distanţă de locul impactulului.

Mai mulţi trecători s-au grăbit să îl ajute pe bebeluşul de cinci luni din ambulanţa răsturnată şi pe mama lui de 26 de ani

"A fost mai multă lume şi au ieşit. A fost o mămică cu un băieţel mic, un bebeluş. Şi băieţii au ieşit, unii mai răniţi, unii mai puţin răniţi", a spus un martor.

"Noroc că s-a oprit în stâlpul ăsta ca altfel putea să ne lovească fix pe noi. Noi tocmai voiam să coborăm pe scările astea", a povestit alt martor.

Ambulanţa SMURD mergea la spitalul de pediatrie cu sirena şi girofarele pornite.

"Un sibian de 54 de ani, din cauze pe care urmează să le stabilim, a intrat în coliziune cu autospeciala SMURD", a declarat Ana Maria Popa, purtător de cuvânt IPJ Sibiu.

Şoferul care a răsturnat ambulanţa va fi pedepsit sever, cu suspendarea permisului de conducere şi amendă pentru neacordare de prioritate.

