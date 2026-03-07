O ambulanță SMURD în care se aflau 6 persoane a fost implicată într-un accident, sâmbătă, pe o stradă din Sibiu, fiind activat Planul Roșu de Intervenție. Ambulanța SMURD s-a răsturnat pe carosabil.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a anunțat că accidentul s-a produs pe Bulevardul General Vasile Milea, la intersecția cu strada Luptei.

"La fața locului sunt mobilizate o ambulanță SMURD cu medic, trei ambulanțe SAJ, o autospecială de descarcerare, una de stingere și ATPVM", au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu.

Din primele informații în accident este implicată o ambulanță SMURD și un autoturism.

Până la sosirea echipajelor de intervenţie, martorii au încercat să scoată persoanele blocate în ambulanţă.

În accident au fost implicate 7 persoane. În ambulanţa SMURD se afla un pacient, un minor cu mama acestuia și patru membri ai echipajului - trei subofițeri paramedici și un voluntar. Minorul nu a fost rănit în urma accidentului, acesta a fost preluat de o altă ambulanță și transport la Centrul de Primiri Urgențe Luther în vederea tratării afecțiunilor preexistente.

Mama minorului în vârstă de 26 de ani acuză dureri la picior şi a fost transportată la UPU Sibiu

