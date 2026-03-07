Un accident cumplit a avut loc ieri pe un drum național din Brăila. Două femei și-au pierdut viața, iar un bărbat a fost rănit grav după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un TIR. La scurt timp, pe aceeași șosea, a avut loc un alt accident aproape identic: o persoană a murit pe loc, iar o alta s-a stins cu puțin timp în urmă.

Cele două accidente au avut loc pe același drum național din Brăila. Mai întâi, un bărbat de 69 de ani aflat la volanul unui autoturism a intrat într-o depășire periculoasă, în momentul în care a lovit frontal un autocamion. Cele două femei care erau pasagere în autoturism, în vârstă de 60 și 65 de ani, au rămas încarcerate și au fost găsite inconștiente.

Ceilalți participanți la trafic au oprit și au încercat să le ajute. Însă, când au ajuns și echipajele de prim ajutor, nu au mai putut decât să constate decesul celor două femei. Bărbatul de 69 de ani a fost dus la spital în stare gravă, iar șoferul de pe autocamion de asemenea a fost transportat la unitatea de primiri urgențe.

Câteva ore mai târziu, un alt accident frontal a avut loc. De data aceasta, un tânăr de 29 de ani din Constanța a murit în urma accidentului. S-a lovit de asemenea frontal de un alt autoturism. Celălalt bărbat a primit la rândul lui îngrijiri medicale la fața locului. Au fost deschise anchete în ambele cazuri, iar polițiștii trag un semnal de alarmă: Îi roagă pe șoferi să fie mai atenți, să nu mai încerce manevre periculoase și să adapteze viteza la condițiile de mers.

Articolul continuă după reclamă

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰