Alexandru Nazare, accident în Capitală. Două persoane la spital, după ce ministrul nu ar fi acordat prioritate

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei.

Surse Antena 3 CNN spun că ministrul, care se afla la volan, nu ar fi dat prioritate unei alte mașini, care efectua activități de ridesharing și în care se aflau doi pasageri.

Două persoane din această mașină ar fi suferit răni ușoare în urma accidentului.

Mașina pe care o conducea ministrul Alexandru Nazare era pe o stradă din Sectorul 1.

În urma impactului, cele două persoane din mașina de ridesharing au acuzat dureri și au fost transportate la spital.

"Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, despre producerea unui accident rutier pe Bd. Nicolae Bălcescu intersecție cu str. Dem. I. Dobrescu, Sector 1. Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulație, în care au fost implicate două autovehicule. Din accident a rezultat rănirea ușoară a două persoane, pasageri într-unul dintre autovehiculele implicate, care au solicitat transportul la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale", a transmis Poliţia Capitalei.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind "zero".

În continuare se efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

