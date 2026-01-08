Antena Meniu Search
Video Momentul în care o femeie îi arde accidental fața prietenei, după ce artificiile aprind baloanele cu hidrogen

Imagini care dau fiori în Uzbekistan. O femeie a vrut să-şi felicite prietena de ziua ei de naştere, însă, din greşeală, i-a ars faţa. Incidentul s-a petrecut după ce focurile de artificii au intrat în contact cu baloanele umplute cu hidrogen. În scurt timp, acestea au luat foc şi au explodat.

de Redactia Observator

la 08.01.2026 , 21:46

Sărbătorita şi alte trei femei au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit imaginilor publicate pe X de Nexta, femeia și-a dorit să-și impresioneze prietena cu o felicitare spectaculoasă, însă artificiile au aprins imediat baloanele, care au explodat.

Mai multe persoane au suferit arsuri, iar medicii avertizează că nu este primul incident de acest tip în zonă. Autoritățile recomandă prudență extremă atunci când se folosesc artificii și baloane umplute cu gaze inflamabile.

