Video Carnavalul de la Rio 2026. Samba, costume superbe şi parade grandioase la cea mai mare petrecere din lume

Distracţia este la ea acasă în Brazilia. Zeci de care alegorice şi cele mai bune şcoli de samba au defilat şi dansat la Carnavalul de la Rio. Străzile au devenit neîncăpătoare pentru milioanele de turişti care au participat la cea mai mare petrecere din lume.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 20:21

Care alegorice uluitoare, costume strălucitoare și petreceri non-stop. Rio de Janeiro a fost capitala mondială a distracţiei când cele mai bune școli de samba din Brazilia au început defilarea.

90.000 de spectatori au umplut tribunele Sambodromului până la refuz ca să se minuneze de cele peste 30 de care alegorice înalte de 10 metri.

Carul alegoric care îl reprezenta pe preşedintele Braziliei, Lula da Silva, a stârnit controverse. Şeful statului candidează pentru al patrulea mandat, iar contestatarii lui l-au acuzat că a furat startul campaniei electorale.

Petreceri uriaşe în toată metropola

Rio a pulsat de viaţă şi graţie celor peste 450 de petreceri de stradă. Aproape două milioane de oameni au dansat sub soarele torid al Braziliei în multe cartiere ale capitalei.

Carnavalul s-a extins şi în micile așezări de lângă Rio. Pe străzi au curs râuri de localnici şi turişti care au dansat în costume viu colorate.

"Cred că este vorba despre decor, de magie… de întreaga atmosferă. Când intri aici, ai senzația că eşti la o mare petrecere! Toată lumea este fericită!", a spus un turist.

Carnavalul continuă şi aduce bani mulţi oraşului

"Este un carnaval pentru toată familia, plin de bucurie și de distracție! Sunt aici cu prietena mea și este cu adevărat minunat! Este al doilea an când venim!", a declarat o altă persoană.

Carnavalul de la Rio ţine până miercuri. Estimările arată că bugetul local va câştiga aproape un miliard de dolari.

