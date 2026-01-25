Antena Meniu Search
Momentul în care Ioniţă de la Clejani este luat cu ambulanţa de la o petrecere, după ce i s-a făcut rău

Cunoscutul interpret de muzică de petrecere Ioniță de la Clejani a fost transportat de urgență la spital sâmbătă seara, după ce i s-a făcut rău la o petrecere.

de Redactia Observator

la 25.01.2026 , 16:15

Artistul se afla la o petrecere alături de soția sa, Viorica de la Clejani, într-un restaurant din Timișoara, atunci când nu a mai putut continua momentul artistic.

Soția artistului a fost cea care a încercat să îi acorde primul ajutor, în timp ce alte persoane au sunat imediat la 112. La fața locului a sosit o ambulanță care l-a preluat pe artist și l-a dus la spital pentru investigații și tratament.

Fanii au fost alertați de imaginile care au circulat pe rețelele de socializare, în care artistul este văzut fiind urcat pe targă și preluat de paramedici.

Artistului i s-ar fi făcut rău din cauza unui tratament pe care îl urma.

Sursele medicale locale indică faptul că starea lui Ioniță de la Clejani este acum stabilă, iar medicii continuă evaluările pentru a se asigura că nu există complicații.

