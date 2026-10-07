Trei persoane au ajuns la spital în urma impactului violent dintre un autoturism şi un microbuz școlar, în judeţul Giurgiu. Pentru una dintre ele, un băiat care se afla pe marginea drumului şi care a fost lovit de cele două autovehicule, a fost solicitat elicopterul SMURD.

Camerele de supraveghere din zonă au suprins momentul în care un autoturism şi un microbuz școlar s-ai izbit într-o interesecţie din localitatea Singureni, județul Giurgiu. Cele două autovehicule au lovit apoi un băiat de 9 ani, care aştepta pe marginea drumului.

Potrivit ISU Giurgiu, în microbuzul școlar se aflau, în momentul accidentului, șoferul și 10 copii, iar în autoturism se aflau șoferul și un pasager.

Băiatul de 9 ani a fost preluat de elicopterul SMURD și transportat la spitalul Grigore Alexandrescu cu traumatism cranio cerebral. Medicii spun ca este stabil, conștient, cu amnezie. S-au făcut investigații care au fost în limite normale. A rămas internat în secţia de neurochirurgie pentru supraveghere.

Articolul continuă după reclamă

O fată de aceeași vârstă, pasageră în microbuz, a fost preluată de un echipaj SAJ. Și șoferul microbuzului școlar, în vârstă de 56 de ani, a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe.

Fetița de 9 ani a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Marie Curie" din Capitală. Medicii spun că aceasta a suferit contuzii ușoare și, în urma investigațiilor, nu au fost descoperite traumatisme majore.

"O fetiță în vârstă de 9 ani, pasager pe scaun, în rândul 4, într-un microbuz implicat în accident rutier a fost adusă la noi cu contuzii ușoare. A fost investigată și nu au fost depistate traume majore. Este cu stare bună. A fost externată la domiciliu", au transmis reprezentanţii Spitalului Marie Curie.

Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.