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Video Momentul în care o vacă lăsată liberă prin sat intră în curtea unei cabane din Cluj şi cade direct în piscină

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.09.2026, 08:22 | Modificat la 18.09.2026, 08:22

Un musafir cu totul neaşteptat a făcut pagube în curtea unei cabane din localitatea Măguri, judeţul Cluj. O vacă lăsată liberă prin sat a intrat în curte, a păşit pe folia de protecţie a piscinei şi a căzut direct în apă. Animalul a reuşit să iasă singur şi nevătămat, însă proprietarul a rămas cu gardul şi folia bazinului distruse.

O vacă a fost filmată în timp ce intră în curtea unei cabane şi apoi cade în piscină. Animalul a vrut să păşească pe folia de protecţie a bazinului şi a făcut o scurtă baie. 

Din fericire, a reuşit să iasă singură şi nevătămată. Proprietarul spune că localnicii îşi lasă de izbelişte vacile prin sat.

Acesta a fost nevoit să plătească pentru pagube, mai exact folia de protecţie şi gardul, distruse de musafirul nepoftit.

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Anda Anghelache
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