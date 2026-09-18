Un musafir cu totul neaşteptat a făcut pagube în curtea unei cabane din localitatea Măguri, judeţul Cluj. O vacă lăsată liberă prin sat a intrat în curte, a păşit pe folia de protecţie a piscinei şi a căzut direct în apă. Animalul a reuşit să iasă singur şi nevătămat, însă proprietarul a rămas cu gardul şi folia bazinului distruse.

O vacă a fost filmată în timp ce intră în curtea unei cabane şi apoi cade în piscină. Animalul a vrut să păşească pe folia de protecţie a bazinului şi a făcut o scurtă baie.

Din fericire, a reuşit să iasă singură şi nevătămată. Proprietarul spune că localnicii îşi lasă de izbelişte vacile prin sat.

Acesta a fost nevoit să plătească pentru pagube, mai exact folia de protecţie şi gardul, distruse de musafirul nepoftit.