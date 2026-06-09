Accident grav la Constanța. Un șofer de TIR a pierdut controlul volanului, a lovit mai multe mașini și s-a oprit într-un copac. Polițiștii locali care au intervenit primii l-au lovit cu pumnii și picioarele. Problema este că bărbatul nici nu băuse, nici nu se drogase. Acesta suferise o criză de hipoglicemie pe fondul unui diabet de care suferă, spune el, de 16 ani.

Șoferul de TIR bătut de polițiștii locali după ce a făcut accident a ajuns la spital, unde a primit îngrijiri de specialitate. El a fost externat după câteva ore și a vorbit despre incident. Omul spune că nu își amintește nici măcar cum a ajuns cu vehiculul de mari dimensiuni pe strada pe care a produs accidentul. El și-a pierdut cunoștința pe fondul unei stări de sănătate precare.

Ce a declarat șoferul de TIR

"Nu am băut, nu sunt drogat, o să se vadă la teste. Mi s-a făcut rău, nu am mai putut controla, asta a fost situația. Nu am făcut nimic intenționat, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, dar a fost o stare medicală proastă a mea.

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Nu aș vrea să spun...nici nu știu. Eu nici nu îmi amintesc ce s-a întâmplat. Îmi aduc aminte doar când am fost scos și băgat în ambulanță.

Nu am mai pățit niciodată așa ceva. Sufăr de diabet de 16 ani. În 16 ani nu am pățit niciodată așa ceva.

Nici nu știu cum am ajuns acolo. Nu am manevra niciun tahograf, nu stiu cum am ajuns...

E foarte rău ce s-a întâmplat, foarte periculos. Trebuie să văd ce fac. Să îmi schimb meseria, nu știu. Mi s-a făcut rău, am avut o glicemie foarte mică. Nu știu să vă spun când am pierdut controlul. Am luat medicamentele", a spus șoferul de TIR.