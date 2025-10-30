După Costinești și sudul litoralului, a venit rândul staţiunii 2 Mai să aibă o plajă nou amenajată. Compania olandeză care a câștigat licitația a început deja lucrările la digurile de protecție. Înnisiparea va avea loc toamna viitoare, iar în cadrul aceluiaşi proiect va fi extinsă şi plaja din Mangalia. În această iarnă, vor fi construite șapte diguri între cele două plaje, iar în cele deja finalizate, în apă, vor fi plantate alge.

În sudul litoralului răsună din nou zgomotul utilajelor. În trei dintre cele mai vizitate staţiuni pe timp de vară se lucrează de zor pentru ca în anii viitori turiştii să se poată bucura de plaje mai mari.

"La 2 Mai, nu exista niciun petec de nisip, iar turiştii făceau plajă pe pietre. Din vara anului 2027, cei care vor veni aici vor avea o nouă plajă cu o lăţime de 100 de metri şi o lungime de 1,7 km", a transmis reporterul Observator Cristina Niţă.

Constructorul lucrează în prezent la ridicarea celor trei diguri de protecţie, fiecare lung de câte patru sute de metri. Zeci de mii de metri cubi de nisip vor fi aduși din larg și depuși pe țărm, pentru a dubla lățimea actuală a plajei din 2 Mai.

"A fost necesară executarea unor lucrări care să protejeze aceste faleze împotriva eroziunii. În fiecare dintre aceste loturi acum se construiesc câte trei diguri. La Mangalia există şi un al patrulea dig care este deja finalizat", a declarat Marius Stamat, reprezentant constructor.

"Suprafaţa de plajă, dacă la începutul acestui proiect aveam în jur de 260 de hectare de plajă exploatabilă turistic, acum vom avea mai mult decât dublu", a precizat Nicuşor Buzduganu, director tehnic ABDL Constanţa.

Şi la Costineşti, una dintre cele mai populare destinaţii a litoralului românesc, finalizarea extinderii plajei este aşteptată cu nerăbdare.

"În anii trecuţi nu încăpeau nici 40.000 de turişti pe plaja din Costineşti. Acum vor încăpea cei 50-60.000 pe care îi avem, cu grad de ocupare de 100%", a spus Dorin Jeanu, primarul din Costineşti.

Singura zonă care nu va fi inclusă în proiect este Vama Veche, deoarece se află într-o arie protejată.

"Sunt toate organismele asociate, de la brioazoare şi moluşte, până la tot felul de viermi, policheţi şi crustacee, inclusiv căluţi de mare", susţine biologul Răzvan Popescu Mirceni.

Aceasta este ultima etapă a proiectului de extindere a plajelor, care se va încheia în vara anului 2027. Valoarea investiției este de peste 357 de milioane de lei pentru zona Mangalia–Saturn, iar pentru 2 Mai lucrările sunt estimate la aproape 193 de milioane de lei.

