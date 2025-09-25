Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost reţinut de poliţiştii craioveni după ce, cuprins de furie că şi-a pierdut banii la păcănele, a pus mâna pe un topor şi s-a "răzbunat" pe aparatele din sala de jocuri. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din incinta clădirii.

Momentul în care un craiovean distruge cu toporul o sală de jocuri

Miercuri, 24 septembrie, polițiști din cadrul Secţiei 6 Poliţie Craiova au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 41 de ani, din municipiul Craiova, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugerea, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Acces de furie la păcănele

În după-amiaza zilei de 22 septembrie a.c., poliţiştii au fost sesizați de reprezentanții unei firme de securitate cu privire la faptul că, în incinta unei societăți comerciale cu specific jocuri de noroc de pe strada Brestei din municipiul Craiova, un bărbat se manifestă agresiv.

Articolul continuă după reclamă

La faţa locului s-au deplasat de urgență poliţiştii, fiind identificat un bărbat de 41 de ani, din localitate.

Din cercetări s-a stabilit că bărbatul ar fi jucat o sumă de bani la aparatele de tip slot machine, sumă pe care ar fi pierdut-o. Ulterior, acesta, folosindu-se de un topor, ar fi distrus ecranele de la 4 aparate, aducându-le în stare de neîntrebuințare.

Astfel, în urma cercetărilor efectuate şi a probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii l-au reținut bărbat, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de distrugerea, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

În cursul acestei zile, persoana reținută va fi prezentată judecătorului de drepturi și libertăți în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să faceţi refinanţare cu dobândă fixă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰