Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul în care un şofer turc "zboară" cu maşina dintr-un sens giratoriu pe acoperişul unui magazin

Dintr-un sens giratoriu, a ajuns pe acoperişul unui magazin. Scenele în care un şofer turc a pierdut controlul volanului au fost filmate de camerele de supraveghere.

de Redactia Observator

la 07.02.2026 , 15:15

În imaginile primite pe Fii Observator se vedecum maşina intră într-un sens giratoriu din Bucureşti cu o asemenea viteză încât "zboară" până pe acoperişul magazinului, apoi ajunge din nou pe şosea.

Bărbatul de 54 de ani de la volan a supravieţuit casacadoriei, dar a ajuns la spital. În maşină se mai afla şi soţia acestuia, care a scăpat nevătămată.

Poliţiştii au deschis o anchetă şi încearcă să afle dacă individul era sub influenţa alcoolului sau a substanţelor interzise.  

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident sens giratoriu acoperis
Înapoi la Homepage
Afacerea uriaşă la care renunţă patronii Dedeman, fraţii Pavăl! Motivul invocat de miliardarii români
Afacerea uriaşă la care renunţă patronii Dedeman, fraţii Pavăl! Motivul invocat de miliardarii români
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
VIDEO. JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. Reacția lui Trump: ”E surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază”
VIDEO. JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. Reacția lui Trump: ”E surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază”
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri?
Observator » Evenimente » Momentul în care un şofer turc "zboară" cu maşina dintr-un sens giratoriu pe acoperişul unui magazin