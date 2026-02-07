Dintr-un sens giratoriu, a ajuns pe acoperişul unui magazin. Scenele în care un şofer turc a pierdut controlul volanului au fost filmate de camerele de supraveghere.

În imaginile primite pe Fii Observator se vedecum maşina intră într-un sens giratoriu din Bucureşti cu o asemenea viteză încât "zboară" până pe acoperişul magazinului, apoi ajunge din nou pe şosea.

Bărbatul de 54 de ani de la volan a supravieţuit casacadoriei, dar a ajuns la spital. În maşină se mai afla şi soţia acestuia, care a scăpat nevătămată.

Poliţiştii au deschis o anchetă şi încearcă să afle dacă individul era sub influenţa alcoolului sau a substanţelor interzise.

