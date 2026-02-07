Rusia a desfășurat racheta Oreşnik pe teritoriul Belarusului pentru a "atrage ţara în război", spune Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că Belarusul deja găzduieşte "complet sau parţial" racheta balistică rusească cu rază intermediară Oreşnik. Liderul ucrainean a avertizat că Moscova încearcă să atragă Minsk-ul mai adânc în războiul împotriva Ucrainei, scrie Kyiv Independent.

Zelenski a spus că Rusia a finalizat "lucrările pregătitoare și tehnice" legate de racheta Oreşnik pe teritoriul belarus, descriind această mișcare ca un risc major de escaladare, transmite Kyiv Independent.

"Un singur atac cu Oreşnik înseamnă că ai fost atras în război. […] Dacă Rusia reușește să implice o altă țară, Belarus, pe deplin în acest război, va fi o mare tragedie", a declarat Volodimir Zelenski.

Ce este racheta balistică hipersonică Oreşnik

Oreshnik este o rachetă balistică hipersonică cu rază intermediară, despre care se crede că este o versiune modificată a rachetei Rubezh, derivată la rândul ei din modele sovietice.

Oreşnik face parte din sistemele de arme "fără egal în lume" prezentate de Putin în 2018, în ceea ce mulţi au numit noul Război al Stelelor dintre Rusia şi NATO, scrie EFE. Experţii ruşi, care amintesc că Oreşnik poate transporta focoase nucleare, subliniază că racheta are cel puţin şase focoase individuale ghidate, capabile să lovească ţinte diferite. Racheta ar putea, teoretic, să lovească ţinte chiar şi la mii de kilometri distanţă, cu o marjă de eroare de doar câteva zeci de metri.

Rusia a folosit pentru prima dată o rachetă Oreshnik împotriva Ucrainei în noiembrie 2024, lovind orașul Dnipro. Cel mai recent, arma a fost folosită într-un atac asupra regiunii Liov de Vest, pe 9 ianuarie.

Moscova a stabilit "coridoare aeriene" deasupra Belarusului

Zelenski a vorbit și despre rolul mai amplu al Belarusului în războiul Rusiei, inclusiv în atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. El a afirmat că Moscova a stabilit "coridoare aeriene" deasupra Belarusului, folosite de dronele de atac rusești, sprijinite de echipamente tehnice precum antenele.

"Am făcut tot ce ne-a stat în putinţă ca acele antene să nu funcţioneze şi ne vom asigura că Oreşnik nici măcar nu va începe să opereze", a spus Zelenski, clasificând racheta drept o ameninţare directă la adresa Ucrainei şi afirmând că Kievul va folosi toate mijloacele disponibile pentru a-i împiedica desfăşurarea.

Zelenski încurajează opoziţia belarusă să se facă auzită pe plan internaţional

În ceea ce priveşte implicarea politică a opoziţiei belaruse aflate în exil, Zelenski a subliniat importanţa ca vocile belaruse să se facă auzite pe plan internaţional.

El a menţionat prima sa întâlnire bilaterală cu lidera opoziţiei belaruse în exil, Sviatlana Ţihanouskaia, pe 25 ianuarie la Vilnius, spunând că speră ca ea şi ceilalţi reprezentanţi să informeze ţările europene că Belarusul este atras în război.

Belarus, condus de dictatorul Aleksandr Lukaşenko din 1994, rămâne unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Rusiei şi a oferit sprijin politic şi militar Moscovei încă de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina.

