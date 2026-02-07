Antena Meniu Search
Scene mai puţin obişnuite surprinse pe o trecere de pietoni din Colorado! Un bărbat care jongla cu focul în timp ce mergea pe monociclu a atras toate privirile şoferilor. Deşi spectacolul lui a fost impresionant, poliţia a intervenit pentru că activitatea sa punea în pericol traficul şi siguranţa publică. 

Bărbatul a atras toate privirile şoferilor la o intersecţie aglomerată din Commerce City. Poliţia a primit mai multe apeluri de la oameni care nu le venea să creadă ce văd, aşa că agenţii au trimis o dronă pentru a verifica situaţia. Imaginile surprinse au confirmat "spectacolul" improvizat, chiar în mijlocul intersecţiei, în timp ce maşinile aşteptau la semafor, relatează krdo.com.

Deşi autorităţile au recunoscut că momentul a fost impresionant, au avertizat că este şi ilegal. Potrivit poliţiei, bărbatul se afla pe zona mediană, unde nu avea voie să stea, şi a îngreunat traficul, pentru că nu a eliberat la timp trecerea de pietoni, punând în pericol atât şoferii, cât şi propria siguranţă.

"Noi facem regulat acţiuni de control în această intersecţie, ca să ne asigurăm că pietonii care vând produse sau servicii nu interferează cu traficul şi carosabilul, şi a funcţionat", au transmis poliţiştii într-o postare pe reţelele sociale. 

Poliţia a subliniat că, oricât de spectaculos ar fi fost numărul, intersecţiile aglomerate nu sunt locul potrivit pentru astfel de reprezentaţii, mai ales când sunt implicate flăcări. 

