Actrița cehă Jana Brejchova, una dintre cele mai îndrăgite figuri ale cinematografiei din Europa Centrală și cunoscută publicului pentru rolul Reginei din celebrul serial "Arabela", a murit la vârsta de 86 de ani, după o boală îndelungată, informează DPA, citat de Agerpres. Considerată un simbol al filmului cehoslovac și supranumită "Brigitte Bardot a Cehiei", artista a marcat generații întregi prin talentul și farmecul său, lăsând în urmă o carieră impresionantă și zeci de roluri memorabile.

A murit Jana Brejchova, Regina din "Arabela". Legendara actriţă cehă avea 86 de ani - IMDB

Jana Brejchova, supranumită uneori "Brigitte Bardot a Cehiei" datorită frumuseții sale, a fost una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei cehoslovace și cehe.

Între 1958 și 1962, a fost căsătorită cu regretatul regizor și actor Milos Forman, care a devenit ulterior un regizor de mare succes la Hollywood și a câștigat două premii Oscar. Sora ei mai mică, Hana, care a murit în urmă cu mai puțin de doi ani, a fost și ea o actriță cunoscută.

Copilăria într-o Praga ocupată și debutul timpuriu în film

Jana Brejchova s-a născut pe 20 ianuarie 1940, în Praga ocupată de naziști, într-o familie cu opt copii.

A obținut primul ei rol într-un film la vârsta de 13 ani. Succesul a venit însă mai târziu, odată cu rolul elevei Jana din lungmetrajul "Higher Principle", despre teroarea ocupației naziste din cel de-Al Doilea Război Mondial, pentru care a primit un premiu de interpretare la Festivalul de Film de la Locarno.

Jana Brejchova a jucat și în Germania, inclusiv în lungmetrajul antifascist "The House in Karp Lane" din 1965.

Regina din "Arabela", rolul care a cucerit generații

În țara ei natală, actrița cehă a interpretat un rol principal în îndrăgitul serial TV fantasy pentru copii "Arabela", cunoscut și sub titlurile "Arabela, prințesa" sau "Povestea inelului magic". În "Arabela", Jana Brejchova o interpretează pe Regina din Ținutul Poveștilor. Ea este mama prințesei Arabela și soția Regelui Hyacint, conducători ai unei lumi magice pline de personaje de basm.

De asemenea, a jucat alături de fiica sa, Tereza Brodska, într-un dramă psihologică despre relația dintre mamă și copil.

De-a lungul carierei sale, Jana Brejchova a primit numeroase premii, printre care Medalia de Merit a Republicii Cehe și premiul cinematografic Bohemian Lion pentru întreaga sa carieră.

"A fost o actriță excelentă, o legendă a cinematografiei cehoslovace și o personalitate puternică, care a cucerit generații întregi de spectatori cu talentul și farmecul său", a scris premierul ceh Andrej Babis într-un mesaj omagial distribuit pe rețeaua de socializare X.

