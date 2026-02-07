Antena Meniu Search
A murit Jana Brejchova, Regina din "Arabela". Legendara actriţă cehă avea 86 de ani

Actrița cehă Jana Brejchova, una dintre cele mai îndrăgite figuri ale cinematografiei din Europa Centrală și cunoscută publicului pentru rolul Reginei din celebrul serial "Arabela", a murit la vârsta de 86 de ani, după o boală îndelungată, informează DPA, citat de Agerpres. Considerată un simbol al filmului cehoslovac și supranumită "Brigitte Bardot a Cehiei", artista a marcat generații întregi prin talentul și farmecul său, lăsând în urmă o carieră impresionantă și zeci de roluri memorabile.

de Redactia Observator

la 07.02.2026 , 16:18
Jana Brejchova, supranumită uneori "Brigitte Bardot a Cehiei" datorită frumuseții sale, a fost una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei cehoslovace și cehe.

Între 1958 și 1962, a fost căsătorită cu regretatul regizor și actor Milos Forman, care a devenit ulterior un regizor de mare succes la Hollywood și a câștigat două premii Oscar. Sora ei mai mică, Hana, care a murit în urmă cu mai puțin de doi ani, a fost și ea o actriță cunoscută.

Copilăria într-o Praga ocupată și debutul timpuriu în film

Jana Brejchova s-a născut pe 20 ianuarie 1940, în Praga ocupată de naziști, într-o familie cu opt copii.

A obținut primul ei rol într-un film la vârsta de 13 ani. Succesul a venit însă mai târziu, odată cu rolul elevei Jana din lungmetrajul "Higher Principle", despre teroarea ocupației naziste din cel de-Al Doilea Război Mondial, pentru care a primit un premiu de interpretare la Festivalul de Film de la Locarno.

Jana Brejchova a jucat și în Germania, inclusiv în lungmetrajul antifascist "The House in Karp Lane" din 1965.

Regina din "Arabela", rolul care a cucerit generații

În țara ei natală, actrița cehă a interpretat un rol principal în îndrăgitul serial TV fantasy pentru copii "Arabela", cunoscut și sub titlurile "Arabela, prințesa" sau "Povestea inelului magic". În "Arabela", Jana Brejchova o interpretează pe Regina din Ținutul Poveștilor. Ea este mama prințesei Arabela și soția Regelui Hyacint, conducători ai unei lumi magice pline de personaje de basm.

De asemenea, a jucat alături de fiica sa, Tereza Brodska, într-un dramă psihologică despre relația dintre mamă și copil.

De-a lungul carierei sale, Jana Brejchova a primit numeroase premii, printre care Medalia de Merit a Republicii Cehe și premiul cinematografic Bohemian Lion pentru întreaga sa carieră.

"A fost o actriță excelentă, o legendă a cinematografiei cehoslovace și o personalitate puternică, care a cucerit generații întregi de spectatori cu talentul și farmecul său", a scris premierul ceh Andrej Babis într-un mesaj omagial distribuit pe rețeaua de socializare X.

