Zelenski: Rusia a propus SUA "Pachetul Dmitriev", un acord bilateral în valoare de 12 trilioane de dolari

Statele Unite și Rusia ar putea încheia acorduri bilaterale care vizează Ucraina, fără implicarea Kievului, a avertizat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unui briefing susținut la Kiev. Liderul ucrainean a menționat, de asemenea, existența unei presupuse înțelegeri economice de amploare între SUA și Rusia, așa-numitul "Pachet Dmitriev", evaluat la 12 trilioane de dolari.

Declarațiile lui Zelenski vin în contextul intensificării activității diplomatice pentru încheierea războiului pe scară largă al Rusiei, cu posibilitatea reluării discuțiilor trilaterale între Ucraina, SUA și Rusia încă de săptămâna viitoare, cel mai probabil pe teritoriul american, scrie Kyiv Independent.

"Având în vedere riscurile potențiale, delegația ucraineană a transmis poziția că, dacă vor exista acorduri bilaterale între Rusia și SUA, prevederile referitoare la Ucraina nu pot contraveni Constituției", a spus Zelenski, făcând aparent referire la chestiuni teritoriale.

Președintele ucrainean a adăugat că SUA propun încheierea războiului înainte de începutul verii și că este probabil să exercite presiuni asupra părților pentru a respecta acest calendar.

Zelenski a sugerat că această "grabă" ar avea legătură cu dinamica politică internă din SUA, referindu-se cel mai probabil la alegerile de la mijloc de mandat programate pentru noiembrie 2026.

El a mai spus că Ucraina primește semnale potrivit cărora Washingtonul și Moscova ar putea semna documente bilaterale, inclusiv privind cooperarea economică.

"Pachetul Dmitriev", o înțelegere de 12 trilioane de dolari între SUA și Rusia

Ucraina, a spus el, nu are o imagine completă asupra tuturor posibilelor înțelegeri economice dintre SUA și Rusia, dar unele detalii au apărut prin canale de informații.

Ca exemplu, Zelenski a menționat așa-numitul "pachet Dmitriev", despre care a spus că a fost prezentat în SUA de negociatorul rus Kirill Dmitriev.

"Serviciile de informații mi-au arătat așa-numitul 'pachet Dmitriev', pe care l-a prezentat în SUA, este în valoare de aproximativ 12 trilioane de dolari", a spus Zelenski, descriindu-l ca un cadru propus pentru cooperare economică la scară largă între SUA și Rusia.

Zelenski a adăugat că Ucraina a observat și indicii că documentele bilaterale posibile între SUA și Rusia ar putea conține prevederi referitoare la Ucraina.

"Spunem foarte clar că Ucraina nu va accepta nici măcar acorduri potențiale despre noi, fără noi", a declarat el.

