Un tânăr de 21 de ani a rămas fără permis 60 de zile şi a fost amendat cu 1.297,5 lei, după ce a depăşit o maşină de poliţie pe linie continuă în localitatea Mănăşturel din judeţul Bistriţa-Năsăud.

Momentul în care un tânăr de 21 de ani din Bistriţa-Năsăud depăşeşte maşina de poliţie pe linie continuă - Sursa: Captură foto/ Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj

În noaptea de 30 septembrie, în jurul orei 02.00, în localitatea Mănășturel, un tânăr de 21 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, ar fi efectuat o manevră de depășire prin încălcarea marcajului longitudinal continuu.

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Manevra a fost observată de polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Dej, care au pornit imediat după autoturism și l-au oprit.

Pentru abaterea constatată, tânărul a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1.297,5 lei, conform O.U.G. nr. 195/2002, iar permisul de conducere i-a fost reținut, în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 60 de zile.

"Respectați marcajele rutiere și efectuați manevra de depășire doar în condiții de siguranță și în locurile în care aceasta este permisă. Câteva secunde câștigate nu merită riscul unui accident.", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj într-o postare pe Facebook.