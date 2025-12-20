Antena Meniu Search
Moş Crăciun a aterizat cu un F-16 la baza aeriană Borcea. Copiii l-au întâmpinat cu o explozie de bucurie

Surpriză fără margini pentru copiii militarilor de la Baza Aeriană Borcea.

de Redactia Observator

la 20.12.2025 , 19:44

 Moş Crăciun a aterizat în faţa lor nu cu sania zburătoare, ci la manşa unui avion de vânătoare F-16.

Cei mici l-au aşteptat pe Moş pe pista de aterizare şi au izbucnit în urale când l-au văzut coborând din supesonic. S-au ales cu o mulţime de cadouri.

mos craciun baza militara avion f 16
