Moş Crăciun a aterizat cu un F-16 la baza aeriană Borcea. Copiii l-au întâmpinat cu o explozie de bucurie
Surpriză fără margini pentru copiii militarilor de la Baza Aeriană Borcea.
Moş Crăciun a aterizat în faţa lor nu cu sania zburătoare, ci la manşa unui avion de vânătoare F-16.
Cei mici l-au aşteptat pe Moş pe pista de aterizare şi au izbucnit în urale când l-au văzut coborând din supesonic. S-au ales cu o mulţime de cadouri.
