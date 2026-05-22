Şiruri nesfârşite de pelerini se îndreaptă spre Şumuleu Ciuc, acolo unde credinţa adună, an de an, sute de mii de oameni. Cu steaguri, cântece şi rugăciuni, credincioşii vin din toate zările să ia parte la cea mai mare procesiune catolică din Sud-Estul Europei. Peste 300.000 sunt aşteptaţi la Şumuleu Ciuc de Rusaliile Catolice.

O mie de pelerini de toate vârstele au plecat la pas din Odorheiu Secuiesc către Şumuleu. Cei aflaţi în fruntea coloanei poartă steaguri, ceilalţi se roagă şi cântă muzică bisericească. Printre ei, şi 100 de copii.

"Este un drum cu tine însuţi, cu credinţa, cu Dumnezeu. [...] Am cântat, ne-am rugat, am stat de vorbă", a spus un pelerin.

"Până acum am parcurs 20 de kilometri şi încă mai avem 20 de parcurs, vreme perfectă pentru pelerinaj", a spus un alt pelerin, Szecsi Veronika.

"Pelerinajul pentru mine înseamnă mai mult drumul. Drumul în care mă duc singur, mă gândesc, îmi adun toate gândurile, problemele, fericirile. [...] Pot să mă liniştesc, mă ajută foarte mult sufleteşte", a spus un alt pelerin.

Pelerinii fac popas după primii 35 de kilometri

La capătul primilor 35 de kilometri, pelerinii vor face popas.

"Vom dormi în şure, iar dimineaţa, la orele patru, vom porni la Şumuleu. […] Ne oferă o împlinire sufletească, cerem de la Sf. Maria Fecioara sănătate", a spus un alt pelerin.

"Am venit pentru că ne aşteaptă Maica Domnului, Fecioara Maria şi ne-a dat semn cumva că ne aşteaptă şi cine a aflat semnul ăsta este aici", a spus Jozsef Balazs, pelerin.

"Sunt originar din Oradea, plecat de 43 de ani (n.r. în Canada) şi asta este o mare provocare. Este ceva frumos. Când am fost copil eu nu am umblat pe aici pe jos. Am venit cu maşina, dar nu pe jos. […] Pentru mine e ceva sufletesc", a spus Laszlo Revai Zolta, pelerin din Canada.

Povestea din spatele pelerinajului de la Şumuleu

Sâmbătă este ziua cea mai importantă a pelerinajului, când aproape 300.000 de oameni vor urca pe "Şaua Şumuleului", cum e numit dealul pe care are loc procesiunea.

Povestea începe la 1567, când principele Transilvaniei - Ioan Sigismund Zapolya - a încercat să le impună credincioşilor greco-catolici să treacă la confesiunea unitariană. Oamenii au înfruntat armata, iar bătrânii, femeile şi copiii s-au rugat Maicii Domnului să îi ajute în luptă. Au izbândit, şi-au păstrat credinţa şi au făcut o promisiune.

