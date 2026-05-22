Blocaj pe şantierele noilor spitale construite din bani europeni. Fondurile obţinute prin PNRR s-au terminat, aşa că lucrările s-au oprit. Ministerul Finanţelor nu şi-a virat partea de bani, în plus, au apărut şi costuri suplimentare, unele şi de trei ori mai mari. Cea mai gravă situaţie este la Institutul "Marius Nasta" din Capitală, unde statul are facturi neplătite de 150 de milioane de lei. Deşi Ministerul Sănătăţii a fost avertizat încă din februarie că fondurile s-au terminat, cererile de finanţare au zăcut prin sertare.

Bilanţul este dezastruos: în şase spitale şi două centre de formare profesională, din Bucureşti şi din ţară, lucrările riscă să se blocheze complet. Cofinanţarea de 15% pe care statul trebuia să o asigure de la bugetul naţional nu a mai fost alocată. Deşi Ministerul Sănătăţii a cerut oficial aceşti bani în februarie, Ministerul Finanţelor nu a trimis niciun leu. În plus, au apărut şi costuri suplimentare. La Marius Nasta, constructorul a lăsat uneltele şi a plecat.

"În momentul în care ai facturi de 150 de milioane şi statul nu plăteşte aceste facturi, la un moment dat, capacitatea ta financiară de a susţine din resurse proprii finanţarea va ajunge la o anumită limită", a explicat ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila.

Constructorul refuză să comenteze situaţia.

Nici valoarea proiectului nu mai este aceeaşi. În cazul spitalului Nasta, a crescut de aproape 3 ori. Primăria Sectorului 4 transmite că responsabilitatea modificărilor de costuri aparţine exclusiv Ministerului Sănătăţii.

Ministerul Sănătăţii mai are nevoie de 1,2 miliarde de lei

Conducerea spitalului speră ca actele să fie aprobate de urgenţă pentru ca proiectul să fie gata până la finalul lunii august. Pe lista blocajelor financiare mai sunt spitalele din Bistriţa, Târgu Mureş, Cluj şi Agrippa Ionescu. La nivel naţional, Ministerul Sănătăţii are nevoie de 1,2 miliarde de lei pentru a termina cele şase spitale şi două centre de formare profesională aflate în impas.

"Am făcut şi solicitarea către Ministerul Finanţelor pentru găsirea soluţiilor financiare pentru alocarea de 1,2 miliarde de lei, astfel încât să putem să finalizăm aceste şase spitale", a clarificat Cseke Attila.

Potrivit unor surse din Ministerul Finanţelor, costurile suplimentare sunt cele care au blocat proiectele. Momentan, se caută bani pentru finanţarea lor. Bani care ar putea fi redistribuiţi din fondurile altor ministere.

Ce soluţie au găsit autorităţile din Constanţa

În timp ce Capitala stă la mila ministerului, la Constanţa s-a găsit o soluţie de salvare. Pentru că lucrările sunt doar pe jumătate finalizate, autorităţile au mutat noul spital "Mama şi Copilul" într-un alt proiect european.

"Unul dintre criteriile obligatorii pentru a putea fi mutat pe un alt program de finanţare era să construieşti, să depăşeşti gradul de 50%, ceea ce noi am reuşit să facem cu eforturi", a spus administratorul public al judeţului Constanţa, Ionela Costache.

Din cele 10,3 miliarde de lei alocate Sănătăţii prin PNRR, peste 9 miliarde au fost deja plătite către proiecte şi spitale, adică mai mult de 85% din buget.

