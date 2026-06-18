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Muncitor străin, mort în timp ce lucra pe şantierul autostrăzii A3. Bărbatul a căzut de la o înălţime de 12 m

Muncitor străin, mort în timp ce lucra pe şantierul autostrăzii A3. Bărbatul a căzut de la o înălţime de 12 m Imagine ilustrativă - ShutterStock
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.06.2026, 15:39 | Modificat la 18.06.2026, 15:39

Un muncitor străin în vârstă de 64 de ani a decedat în urma unei căzături de la o înălţime de aproximativ 12 metri. Reprezentanţii IPJ Sibiu și ISU Sibiu au anunţat că acesta lucra pe şantierul autostrăzii A3, în extravilanul oraşului Avrig, potrivit Agerpres.

La locul accidentului a intervenit un echipaj SMURD cu medic.

"Din nefericire, echipajele medicale nu l-au putut salva, întrucât prezenta leziuni incompatibile cu viaţa. Medicul prezent a fost nevoit să declare decesul bărbatului", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

Potrivit IPJ Sibiu, în cauză, sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor şi condiţiilor în care s-a produs evenimentul.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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