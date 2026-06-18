Muncitor străin, mort în timp ce lucra pe şantierul autostrăzii A3. Bărbatul a căzut de la o înălţime de 12 m

Un muncitor străin în vârstă de 64 de ani a decedat în urma unei căzături de la o înălţime de aproximativ 12 metri. Reprezentanţii IPJ Sibiu și ISU Sibiu au anunţat că acesta lucra pe şantierul autostrăzii A3, în extravilanul oraşului Avrig, potrivit Agerpres.

La locul accidentului a intervenit un echipaj SMURD cu medic.

"Din nefericire, echipajele medicale nu l-au putut salva, întrucât prezenta leziuni incompatibile cu viaţa. Medicul prezent a fost nevoit să declare decesul bărbatului", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

Potrivit IPJ Sibiu, în cauză, sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor şi condiţiilor în care s-a produs evenimentul.