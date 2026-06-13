Seară emoţionantă la Cluj-Napoca! Gala de deschidere a Festivalului Internaţional de Film Transilvania a fost dedicată Nadiei Comăneci, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la zecele perfect. În premieră, publicul a putut urmări o parte din documentarul despre viaţa ei, care este încă în lucru. Pe covorul roşu au păşit actori consacraţi, cât şi legende ale sportului.

”Bună seara, tuturor! Simt că am venit de la olimpiadă, acum 50 de ani. Nu-mi vine să cred că putem sărbători acest moment de perfecţiune aici, la Cluj”, a spus Nadia Comăneci.

A 25-a ediţie a Festivalului Internaţional de film Transilvania a început aseară în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca, iar gala de deschidere i-a fost dedicată Nadiei Comăneci. În premieră, spectatorii au putut urmări o parte din documentarul "Nadia - The Perfect 10".

În public a fost şi legendarul actor Florin Piersic

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Nadia a coborât de pe scenă, special pentru a-l îmbrăţişa. Fiind o ediţie aniversară, dedicată legendelor din toate domeniile, de la eveniment nu a lipsit Simona Halep, aflată la Cluj pentru meciul de retragere.

”Am avut treabă, am jucat tenis mult şi nu am intrat foarte mult în filme, dar de relaxare mă mai duc la cinema. Chiar am văzut „Cravata galbenă". Vreau să-i felicit. Foarte, foarte frumos! Şi, în seara asta mă duc să văd ceva deosebit”, spune Simona Halep.

La gala de deschidere a fost proiectată şi comedia „3 Zile în Septembrie", regizată de Tudor Giurgiu.

”E o mare bucurie să pot arăta filmul la care am lucrat, alături de Andreea şi de o echipă extraordinară - „3 Zile în Septembrie". Andreea e în rolul principal. Avem o echipă formată din mulţi oameni din TIFF şi după premiera mondială de la Rotterdam”, spune Tudor Giurgiu, director TIFF.

”A fost o experienţă absolut minunată. Suntem foarte bucuroşi, pentru că am muncit din greu şi suntem şi foarte emoţionaţi în acelaşi timp, pentru că ne dorim să vedem reacţia oamenilor”, spune Andreea Vasile, actriţă.

În total, în cele 10 zile ale festivalului, vor fi proiectate peste 200 de filme.

”Există filme premiate în marile festivaluri care cred eu că sunt bucuria oricărui cinefil care se respectă. Avem „Ursul de Aur" de la Berlin, Marele Premiu de la San Sebastián, Marele Premiu de la Festivalul de la Sundance de anul acesta. Avem filmul lui Radu Jude, care se vede aici, direct de la Cannes”, spune Mihai Chirilov, director artistic TIFF.

Anul acesta, premiul de excelenţă va fi acordat Andei Onesa, celebra actriţă a cinematografiei din anii '80.