Compania de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare Cernavodă, a anunţat, luni, oprirea unităţii 1 a centralei, din lipsă de apă cauzată de secetă. Ministerul Energiei precizează că măsura este luată preventiv pentru a nu afecta pompele de răcire, întrucât defectarea acestora ar putea impune oprirea pentru până la un an de zile.

Reactorul 1 de la Cernavodă va fi oprit. Comandamentul Energetic, convocat de urgenţă - Hepta

Populaţia nu va fi afectată şi nu va plăti preţuri mai mari, transmit oficialii Ministerului Energiei. Comandamentul Energetic a fost convocat de urgenţă, la şedinţă fiind prezent şi premierul interimar, ministru interimar al Energiei, Ilie Bolojan.

″Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în dimineaţa zilei de 28 iulie 2026. Unitatea 1 va fi oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situaţii de secetă severă″, a transmis compania, potrivit Profit.ro.

Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA).

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"În situaţia în care anumiţi parametri asociaţi nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor şi standardelor de securitate nucleară, experţii centralei nucleare aplică măsurile operaţionale necesare pentru menţinerea marjelor de siguranţă, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele, dacă situaţia actuală nu se modifică″, a explicat SNN.

Potrivit sursei citate, astfel de măsuri au rol preventiv şi urmăresc protejarea securităţii nucleare şi a fiabilităţii instalaţiilor.

″SN Nuclearelectrica SA monitorizează cu atenţie evoluţia nivelului fluviului Dunărea în vederea asigurării operării în siguranţă. Menţinerea Unităţii 1 CNE Cernavodă în stare oprită sigură nu are impact asupra securităţii nucleare, personalului sau mediului. Nuclearelectrica va emite un comunicat la momentul reconectării Unităţii 1 CNE Cernavodă la Sistemul Energetic Naţional″, conchide compania.

Datele Transelectrica arată că unitatea 1 de la Cernavodă va fi oprită cel puţin până pe 4 august.

Deciziile Comandamentului Energetic

"Premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Energiei, a participat în această seară, 27 iulie, la Comandamentul Energetic convocat de urgenţă la sediul Dispecerului Energetic Naţional, pentru evaluarea situaţiei Sistemului Energetic Naţional în contextul debitului redus al Dunării", a transmis Ministerul Energiei, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, având în vedere scăderea debitului Dunării la aproximativ 1.630 mc/s, la nivelul CNE Cernavodă a fost luată decizia opririi controlate a Unităţii 1, începând de marţi, ora 11:00.

"Măsura are caracter preventiv şi este necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor trei pompe de răcire. O eventuală avarie la una dintre pompe ar presupune lucrări complexe de reparaţii, cu o durată de câteva luni, care ar putea ajunge până la un an", a mai transmis Ministerul Energiei.

Instituţia precizează că, pentru această săptămână, vârful de consum este estimat la aproximativ 7.300 MW, cu circa 700 MW mai puţin faţă de nivelurile de vârf înregistrate în săptămânile precedente, pe fondul perioadei de concedii.

Producţia internă estimată va fi între 4.000 şi 4.300 MW, iar diferenţa necesară pentru acoperirea consumului va fi asigurată prin importuri realizate în condiţii comerciale.

"Diferenţa de cantităţi necesare consumului din România va fi acoperită fără riscuri. Consumatorii casnici nu vor plăti tarife majorate, având contracte clare cu preţ stabilit pentru tot anul", explică oficialii ministerului.

Dunărea, cel mai mic debit din ultimii 30 de ani

Pe 16 iulie, Dunărea a atins cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, respectiv de 1.750 mc/s.

INHGA anunţa atunci că, ″pentru a preveni pe cât posibil impactul reducerii debitelor Dunării din această perioadă, Administraţia Naţională Apele Române şi Hidroelectrica au început evacuări de debite controlate pe acumulările de pe Olt (SC Hidroelectrica) şi Argeş (Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea), în vederea menţinerii unor nivele minime pentru asigurarea resursei de apă necesară producerii de energie nucleară la CNE Cernavodă″.

O astfel de decizie a mai fost luată în august 2003, când tot unitatea 1 a fost oprită, pe 23 august, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care nu mai permitea captarea normală a apei de răcire. La 24 august 2003, debitul Dunării la Baziaş a coborât la aproximativ 1.640 m³/s, una dintre cele mai mici valori înregistrate istoric. Reactorul a fost repornit la 16 septembrie 2003, după revenirea nivelului apei.