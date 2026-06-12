Cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) începe vineri la Cluj-Napoca, transformând orașul în principalul punct de întâlnire al cineaștilor și iubitorilor de film. Timp de zece zile, publicul va avea acces la peste 200 de producții românești și internaționale, premiere, invitați de prestigiu și evenimente speciale dedicate ediției aniversare.

Start pentru TIFF 2026: Nadia Comăneci deschide cea de-a 25-a ediție. Peste 200 de filme pe marile ecrane - tiff.ro

Cluj-Napoca devine, începând de astăzi, capitala cinematografiei românești și internaționale, odată cu debutul celei de-a 25-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), potrivti Mediafax.

Timp de zece zile, între 12-21 iunie, publicul va putea vedea peste 200 de producții, în prezența unor invitați speciali din țară și din străinătate.

Deschiderea oficială a TIFF 2026 va avea loc vineri seară, 12 iunie, în Piața Unirii, indiferent de vreme, anunță organizatorii. În cadrul Galei de deschidere va fi proiectată în premieră în România comedia „3 zile în septembrie”, regizată de Tudor Giurgiu, după premiera mondială de la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam.

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Seara aceasta va începe cu un moment special dedicat Nadiei Comăneci. Spectatorii vor putea urmări în exclusivitate un fragment din „NADIA”, documentarul aflat încă în lucru despre viața și cariera celei mai importante gimnaste din istorie.

Nadia Comăneci și-a confirmat deja prezența la evenimentul de astăzi.

Sportiva va deschide oficial ediția aniversară TIFF.25, într-un an în care Comitetul Olimpic și Sportiv Român îi dedică o serie de evenimente pentru marcarea a 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria gimnasticii.

Alte filme prezentate la TIFF 2026

Pe lângă producțiile românești, programul festivalului include și unele dintre cele mai așteptate filme internaționale ale anului pentru toți pasionații de cinematografie.

Printre acestea se numără „Minotaur”, noul film al regizorului Andrei Zvyagintsev, care revine în cinematografie după aproape un deceniu de absență. Pelicula a fost recompensată cu Grand Prix la Festivalul de Film de la Cannes și este inspirată din filmul „Soţia infidelă” (La femme infidèle, r. Claude Chabrol, 1969).

Povestea urmărește un director de companie care încearcă să facă față presiunilor profesionale, destrămării familiei și realităților sociale din Rusia contemporană.

Realizat în afara Rusiei, filmul poartă semnătura regizorului cunoscut pentru producțiile „The Return”, „The Banishment” și „Leviathan”, considerate deja repere ale cinematografiei moderne.

„A fost pretextul perfect pentru a spune nişte lucruri importante”, a declarat Zvyagintsev într-un interviu despre noul său proiect.

O altă producție care atrage atenția este „Jurnalul unei cameriste”, regizat de Radu Jude și prezentat anul acesta în cadrul secțiunii Quinzaine des Cinéastes.

Filmul este, de fapt, o reinterpretare originală a romanului clasic și urmărește povestea unei tinere românce, interpretată de Ana Dumitrașcu, stabilită în Franța, unde are grijă de copilul unei familii din Bordeaux.

În același timp, fiica sa rămasă în România, alături de bunică, numără zilele până la întoarcerea mamei acasă, de Crăciun. În timpul liber, protagonista repetă pentru o piesă de teatru inspirată chiar de romanul lui Octave Mirbeau.

Festivalul aduce și cel mai nou film al lui Pedro Almodóvar, care revine la limba spaniolă după proiectele sale recente în limba engleză.

„Amarga Navidad” („Bitter Christmas” / „Crăciun amar”), prezentat în cadrul competiției de la Cannes, spune povestea unei regizoare de reclame care își transformă durerea provocată de moartea mamei într-o sursă de inspirație artistică.

În paralel, un cineast aflat într-un blocaj creativ începe să scrie chiar despre ea, într-un joc de autoficțiune în care realitatea și imaginația se întrepătrund.

Atât „Amarga Navidad”, cât și „Jurnalul unei cameriste” vor fi distribuite în România de Independența Film.

Ediția cu numărul 25 a Festivalului Internațional de Film Transilvania promite anul acesta zece zile de proiecții, premiere și întâlniri speciale, într-un program care reunește unele dintre cele mai importante nume ale cinematografiei moderne.