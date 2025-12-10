Antena Meniu Search
Nașterile și decesele au urcat rapid în octombrie 2025. Sporul natural rămâne puternic negativ

România a înregistrat în octombrie 2025 mai mulți nou-născuți decât în aceeași lună a anului trecut, însă și un număr semnificativ mai mare de decese. Sporul natural rămâne negativ, cu peste 7.000 de persoane.

la 10.12.2025 , 10:36
Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că în octombrie 2025 au fost înregistrate 13.528 de nașteri, cu 1.689 mai multe decât în octombrie 2024 (+14,3%). În comparație cu luna precedentă, însă, numărul nou-născuților a scăzut cu 7,5%. Decesele au totalizat 20.609 persoane în octombrie, în creștere cu 3,1% față de aceeași lună a anului trecut și cu 9,4% peste nivelul din septembrie 2025.

Sporul natural a rămas negativ

Dintre acestea, 8.801 ( 42,7%) au fost persoane de peste 80 de ani, iar cele mai puține decese s-au înregistrat la grupele de vârstă 0-4 ani, 5-19 ani și 20-29 ani. Numărul copiilor sub un an care au murit a fost de 70, în creștere față de septembrie, dar cu 10 cazuri mai puțin decât în octombrie 2024.

Sporul natural a rămas negativ, la -7.081 persoane, numărul deceselor fiind de aproximativ 1,5 ori mai mare decât cel al născuților-vii. Atât mediul urban, cât și cel rural au înregistrat creșteri ale mortalității față de anul trecut: +3,3 % în urban și +2,9% în rural. În octombrie, la oficiile de stare civilă au fost înregistrate 8.685 de căsătorii și 2.208 divorțuri.

