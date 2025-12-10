Nașterile și decesele au urcat rapid în octombrie 2025. Sporul natural rămâne puternic negativ

România a înregistrat în octombrie 2025 mai mulți nou-născuți decât în aceeași lună a anului trecut, însă și un număr semnificativ mai mare de decese. Sporul natural rămâne negativ, cu peste 7.000 de persoane.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că în octombrie 2025 au fost înregistrate 13.528 de nașteri, cu 1.689 mai multe decât în octombrie 2024 (+14,3%). În comparație cu luna precedentă, însă, numărul nou-născuților a scăzut cu 7,5%. Decesele au totalizat 20.609 persoane în octombrie, în creștere cu 3,1% față de aceeași lună a anului trecut și cu 9,4% peste nivelul din septembrie 2025.

Sporul natural a rămas negativ

Dintre acestea, 8.801 ( 42,7%) au fost persoane de peste 80 de ani, iar cele mai puține decese s-au înregistrat la grupele de vârstă 0-4 ani, 5-19 ani și 20-29 ani. Numărul copiilor sub un an care au murit a fost de 70, în creștere față de septembrie, dar cu 10 cazuri mai puțin decât în octombrie 2024.

Articolul continuă după reclamă

Sporul natural a rămas negativ, la -7.081 persoane, numărul deceselor fiind de aproximativ 1,5 ori mai mare decât cel al născuților-vii. Atât mediul urban, cât și cel rural au înregistrat creșteri ale mortalității față de anul trecut: +3,3 % în urban și +2,9% în rural. În octombrie, la oficiile de stare civilă au fost înregistrate 8.685 de căsătorii și 2.208 divorțuri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰