Explozie de nașteri într-un sat cu doar 400 de locuitori. Tinerii au venit aici pentru o viață mai bună

În Monterosso Grana, un sat din regiunea Piemont, rata natalității este în creștere, impulsionată de revenirea tinerilor, de coeziunea comunității și de proiectele finanțate prin PNRR ce au reanimat zonele de întâlnire, scrie Corriere della Sera.

În valea Monterosso Grana, un colț pitoresc din provincia Cuneo, s-au născut cinci copii doar în luna noiembrie, iar cinci dintre cei șase bebeluși din ultimul trimestru cântăresc peste trei kilograme, semn, glumesc localnicii, că aerul de munte face minuni. Singura excepție este micuța Adenike, născută prematur.

Comunitatea joacă un rol uriaș în acest fenomen, spune Nicolo Damiano, tatăl micuțului Filippo, născut în august. "Suntem un grup frumos de tineri, găsim mereu motive de sărbătoare. Iar fondurile PNRR au fost folosite bine. Au creat spații în care oamenii se pot întâlni". Damiano și iubita sa, Sara, care lucrează în industria metalurgică, se gândesc deja să-și mărească familia, sprijiniți de rude.

Primarul localității, Stefano Isaia, explică faptul că nu este o coincidență faptul că de când este în funcție, din 2022, în comuna cu 448 de locuitori s-au născut 13 copii. Patru consiliere și un consilier au devenit părinți. Pe 8 decembrie, primăria organizează o sărbătoare pentru toți bebelușii.

Sprijinul pentru familii include și un "sistem școlar itinerant", cum îl numește Martina Zullo, directoarea Uniunii Montane Valle Grana, proaspăt devenită mamă. Grădinița se construiește la Valgrana, școala primară este la Monterosso (cu dotări excelente, inclusiv câte un computer pentru fiecare copil), iar activitățile sportive se desfășoară la Pradleves. Elevii de gimnaziu merg cu autobuzul la Caraglio, potrivit sursei citate.

Mulți tineri aleg satul pentru calitatea vieții. Teresa Serpo, din Trieste, și soțul ei, Andrea, din Pavia, s-au mutat aici pentru a se dedica agriculturii ecologice. Acum cultivă legume și își renovează casa, bucurându-se de ajutorul familiei. Fetița lor se numește Flora, după o legendă locală.

Anthony Ferrua, crescător de animale, și Anna Gerbotto au devenit părinții lui Francesco pe 11 noiembrie. Trăiesc într-o fermă plină de animale și spun că își iubesc noua viață, mai aproape de natură. Numele băiatului a fost ales în cinstea Sfântului Francisc, protectorul animalelor.

Satul devine tot mai divers. Un angajat al lui Anthony, Satpal Singh, originar din statul indian Punjab, a devenit și el tată recent, iar familia sa se bucură de sprijinul rudelor apropiate.

"Vrem ca copiii noștri să crească aici", spune el. Iar Tania Vallati, care lucrează la brutărie, o așteaptă acasă pe micuța ei, încă internată la terapie intensivă neonatală. Adenike este cel mai mic cetățean din Monterosso Grana.

