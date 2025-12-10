Antena Meniu Search
A lovit patru maşini parcate când a plecat cu autoturismul de pe loc şi a fost căutat de poliţie mai bine de două săptămâni. Un şofer din Capitală a primit o amendă uriaşă, după ce a provocat un accident inexplicabil, în momentul în care a vrut să pornească de pe loc.

la 10.12.2025 , 13:15

Un șofer a lovit mai multe mașini și un autocar pe o stradă din București. Ulterior, el a dispărut de la fața locului. Incidentul s-a produs în luna noiembrie și șoferul a fost depistat și pedepsit în decembrie.

Brigada Rutieră anunță că „la data de 20.11.2025, în jurul orei 20.40, a fost sesizată prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe strada Vârciorova, sector 4, în care un conducător auto a avariat mai multe autovehicule și a plecat de la fața locului.”

Proprietarii autovehiculelor implicate s-au deplasat la Biroul Accidente Ușoare, în vederea întocmirii documentelor de constatare. Șoferul care a produs incidentul s-a prezentat la Poliție marți, 9 decembrie.

„A fost stabilită identitatea conducătorului auto vinovat de producerea evenimentului rutier, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani, care s-a prezentat la data 09.12.2025 la sediul Biroului Accidente Ușoare. Din analiza materialului probator administrat în cauză, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 38 de ani, nu s-a asigurat corespunzător la plecarea de pe loc de pe str. Vârciorova și a avariat 4 autovehicule staționate. Ulterior, și-a continuat deplasarea spre Drumul Jilavei, unde a efectuat virajul la dreapta, iar când a ajuns la intersecția cu str. Turnu Măgurele, a intrat în coliziune cu un autocar care circula regulamentar. De asemenea, fiind implicat în accidente de circulație din care au rezultat pagube materiale, nu s-a prezentat în termenul legal de 24 de ore la unitatea de poliție competentă”, au transmis polițiștii,.

Amenda primită de şofer

Totodată, în urma controlului efectuat marți asupra autovehiculului, s-a constata că nu corespundea din punct de vedere tehnic. Bărbatul în vârstă de 38 de ani a refuzat testarea preliminară cu aparatura din dotare și a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” în vederea prelevării de probe biologice, urmând a fi dispuse măsuri în funcție de rezultatele buletinului de analiză toxicologică, a mai comunicat Brigada Rutieră.

„Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.062,5 lei, fiind dispuse următoarele măsuri: suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 120 de zile, aplicarea unui număr de 3 puncte de penalizare, precum și reținerea certificatului de înmatriculare”, a precizat Brigada Rutieră.

