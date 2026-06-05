Nicuşor Dan: Dacă sunt şi alte drone, nu vor mai ajunge la ţărm. Suntem în contact cu autorităţile din Ucraina

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în Muntenegru, vineri, că a existat informaţia că drona care a ajuns în Portul Constanţa va exploda, el precizând că, dacă sunt altele, ele sunt localizate şi nu vor mai ajunge până la ţărm.

Preşedintele a afirmat că are informaţii cu un anumit grad de certitudine, dar nu vrea să le facă publice, deocamdată.

”Ce e important este că a existat informaţia că această dronă va exploda”, a spus şeful statului.

Întrebat dacă ar mai putea exploda şi altele, Nicuşor Dan a răspuns: ”Dacă sunt altele, ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la ţărm”.

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Preşedintele a spus că este o probabilitate, legat de posibila prezenţă a altor drone în zonă, el arătând că nu o să dea un răspuns.

Nicuşor Dan a confirmat şi că se află în contact cu autorităţile din Ucraina, în urma acestui incident.

Dronă maritimă explodată la Constanţa

O dronă marină a explodat vineri dimineaţă în Portul Constanţa. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Nu s-au înregistrat victime. MApN precizează că drona s-a autodetonat şi că nu face parte din dotarea Armatei României, ci este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Incidentul are loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite. Preşedintele Nicuşor Dan declară, vineri, că a fost informat în timp ce se îndrepta spre Muntenegru despre explozia unei drone marine în Portul Constanţa, el arătând că este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche şi 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galaţi.

Potrivit şefului statului, mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil şi ne vom menţine un nivel ridicat de vigilenţă, el subliniind că astfel de situaţii deosebit de grave sunt consecinţele directe ale războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei.