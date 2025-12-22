Ninge de Crăciun în Capitală. Ce măsuri de deszăpezire anunţă autorităţile
Capitala este pregătită pentru primele ninsori din această iarnă. Potrivit ANM, primii fulgi de zăpadă sunt așteptați în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Deși nu sunt anunțate ninsori abundente, autoritățile și operatorii de salubritate din toate cele șase sectoare au finalizat planurile de intervenție.
Reprezentanții firmelor de salubritate s-au întâlnit luni, la sediul Primăriei Municipiului București, într-o ședință de coordonare în care au fost stabilite măsurile pentru deszăpezire și combaterea poleiului.
În total, 512 utilaje, majoritatea multifuncționale, și aproape 2500 de muncitori sunt pregătiți să intervină în București. În depozitele operatorilor se află 21.872 de tone de material antiderapant, gata de utilizare.
Situația pe sectoare:
- Sectorul 1 (Romprest Service SA): 300 de muncitori, 90 de utilaje, 1.392 tone de material antiderapant
- Sectorul 2 (Supercom SA): 330 de muncitori, 77 de utilaje, 5.000 de tone
- Sectorul 3 (DG Salubritate Sector 3): 456 de muncitori, 66 de utilaje, 3.580 de tone
- Sectorul 4 (Bin Go Solution): 600 de muncitori, 105 utilaje, 4.500 de tone
- Sectorul 5 (Salubrizare Sector 5 SA): 350 de muncitori, 65 de utilaje, 2.500 de tone
- Sectorul 6 (ADP Salubrizare Sector 6):460 de muncitori, 109 utilaje, 4.900 de tone
Intervențiile se vor face cu pluguri, sărărițe, încărcătoare frontale și platforme pentru transportul zăpezii. Prioritate vor avea bulevardele și arterele principale, stațiile STB, zonele spitalelor, instituțiile publice, piețele și, după încheierea vacanței, școlile. Se va acționa atât mecanizat, cât și manual, inclusiv pe străzile secundare, alei și trotuare.
Societatea de Transport Bucureiști va interveni suplimentar, pe timpul nopții, cu 22 de pluguri, pentru curățarea liniilor de tramvai.
