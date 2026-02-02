Antena Meniu Search
Primarul Sectorului 1 acuză operatorul de deszăpezire: "Nu îşi respectă obligaţiile contractuale"

George Tuță, primarul Sectorului 1, avertizează că multe străzi principale și secundare din București rămân acoperite de zăpadă, chiar după peste 9 ore de intervenție, din cauza lipsei utilajelor și a neîndeplinirii obligațiilor de către operatorul de deszăpezire.

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 07:36
"Echipa noastră este pe teren de peste 9 ore, însă situația nu este deloc bună. Multe străzi din categoria urgență 0 și 1 sunt încă acoperite de zăpadă, iar pe foarte puține străzi secundare din urgența 2 s-a intervenit până în acest moment."

Primarul a precizat că la ora 01:00 a solicitat operatorului responsabil cu deszăpezirea suplimentarea intervenției cu cele 27 de utilaje prevăzute în contract, însă acest lucru nu s-a întâmplat, conform Mediafax.

"Monitorizăm permanent activitatea operatorului, însă acesta dovedește că nu dispune nici de dotările necesare, nici de dorința de a-și respecta obligațiile contractuale", a adăugat Tuță.

În acest context, autoritățile locale au apelat și la sprijinul echipelor care asigură întreținerea spațiilor verzi pentru a accelera curățarea străzilor.

Primarul Sectorului 1 a subliniat: „Consider că este momentul ca lucrurile să se schimbe, iar acest lucru se va întâmpla în perioada următoare”.

De asemenea, edilul a precizat că luni, la ora 05:00, echipele Direcției de Mediu au început intervențiile pentru curățarea zăpezii din incinta școlilor, precum și de pe trotuarele din jurul acestora.

Acțiunea include deszăpezire și aplicarea de material antiderapant, astfel încât accesul copiilor și al cadrelor didactice să se desfășoare în condiții de siguranță în această dimineață.

Meteorologii au anunțat vreme extremă în București: ger, zăpadă și vânt puternic până miercuri.

