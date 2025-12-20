Accidente în lanţ pe drumurile naţionale din județul Vaslui.

Din cauza neatenţiei şi a vitezei, un şofer a lovit un cap de pod în localitatea Strâmtura. Impactul a făcut ca alţi doi şoferi, care circulau în spatele autoturismului, să se izbească violent. Şoferul a fost transportat la spital cu răni grave.

Patru oameni la spital, în urma accidentelor

La câteva minute distanţă, la numai 2 kilometri de locul primului accident, patru autoturisme s-au ciocnit după ce unul dintre şoferi nu a acordat prioritate. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale şi au fost transportate la spital.

În cel de-al treilea accident, două maşini s-au tamponat frontal, în urma incidentului rezultând o victimă care a ajuns tot pe mâna medicilor.

