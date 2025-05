Incidentul s-a petrecut într-un cartier din orașul Medgidia. Părinții, ocupați cu treburile gospodărești, nu au observat că micuțul de 2 ani a ieșit pe stradă. Într-o fracțiune de secundă, animalele înfometate l-au pus la pământ.

"Am văzut cred că vreo 6-7 câini care, la prima vedere, practic noi am crezut că este o păpuşă, trageau în toate direcţiile. Am oprit maşina aproape de ei şi i-am claxonat puternic ca sa fugă câinii de-acolo", povesteşte Sorin Radu, martor.

Unchiul micuțului a sunat la 112

Abia când a auzit claxoanele disperate, un unchi al copilului a ieşit să vadă ce se întâmplă. Disperat, a sunat la 112. Pentru că spitalul din Medgidia nu are secţie pediatrică, minorul a fost transferat la Spitalul Judeţean din Constanţa, unde a fost internat de urgenţă. "A fost atacat de un câine şi bineînţeles târât niţel pe jos. Are mai multe plăgi şi escoriaţii, şi muşcături. Este echilibrat cardiorespirator", a declarat Nicolae Popescu, chirurg Spitalul Municipal Medgidia.

Acum, cazul a fost preluat de polițiștii din Medgidia care au deschis un dosar penal.

"Din primele verificări efectuate rezultă că ar fi fost vorba de un câine fără stăpân. În cauză poliţiştii continuă cercetările în vederea stabilirii tututror împrejurărilor producerii evenimentului", a declarat Olimpia Ceară, IPJ Constanţa.

Vecinii spun că băiatul se juca adesea singur pe stradă.

Cazul a intrat și în atenția inspectorilor de la Protecţia Copilului. Incidentul aduce aminte de tragedia din Capitală, din anul 2013, când un băieţel de patru ani a fost ucis de câinii fără stăpân.

