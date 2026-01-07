Ofiţerii de poliţie din New Jersey au evitat în ultima clipă o tragedie. Un copil de 13 ani a fost scos din apele îngheţate ale iazului de la marginea oraşului.

Băiatul a vrut să se bucure de gheaţă dar stratul de deasupra apei nu era suficient de gros pentru a-l susţine a ajuns în apă. Agenţii de poliţie au fost alertaţi de strigătele disperate ale băiatului şi au încercat să îl scoată cu nişte frânghii.

Cum lungimea acestora nu a fost suficientă, poliţiştii s-au scufundat şi ei pentru a aduce copilul la mal. Întreaga operaţiune de salvare a fost filmată cu camerele video montate pe uniformele ofiţerilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰