Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Băieţel de 13 ani, salvat ca prin minune după ce gheaţa unui lac pe care se juca s-a spart

Ofiţerii de poliţie din New Jersey au evitat în ultima clipă o tragedie. Un copil de 13 ani a fost scos din apele îngheţate ale iazului de la marginea oraşului.

de Redactia Observator

la 07.01.2026 , 14:24

Băiatul a vrut să se bucure de gheaţă dar stratul de deasupra apei nu era suficient de gros pentru a-l susţine a ajuns în apă. Agenţii de poliţie au fost alertaţi de strigătele disperate ale băiatului şi au încercat să îl scoată cu nişte frânghii.

Cum lungimea acestora nu a fost suficientă, poliţiştii s-au scufundat şi ei pentru a aduce copilul la mal. Întreaga operaţiune de salvare a fost filmată cu camerele video montate pe uniformele ofiţerilor.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

america gheata salvare politie copil
Înapoi la Homepage
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Marius Urzică, mărturisiri despre accidentarea care ar fi putut să-i pună capăt carierei. Un an mai târziu, obținea Aurul Olimpic
Marius Urzică, mărturisiri despre accidentarea care ar fi putut să-i pună capăt carierei. Un an mai târziu, obținea Aurul Olimpic
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Georgiana Lobonț, val de critici pe Internet, după ce s-a afișat în costum de baie: „Ești vie?”
Georgiana Lobonț, val de critici pe Internet, după ce s-a afișat în costum de baie: „Ești vie?”
Comentarii


Întrebarea zilei
Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect?
Observator » Ştiri externe » Băieţel de 13 ani, salvat ca prin minune după ce gheaţa unui lac pe care se juca s-a spart