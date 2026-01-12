Antena Meniu Search
Scandalul de la Constanţa vine la doar câteva zile, după ce directoarea spitalului a recunoscut că şapte din zece medici nu mai fac gărzi din motive medicale. În realitate, mulţi dintre ei ar fi bolnavi închipuiţi. Ministrul Sănătăţii a trimis în această dimineaţă Corpul de Control la spital.

Corpul de control al Ministerului Sănătății, care a ajuns în această dimineață la Spitalul Județean din Constanța, verifică situația gărzilor şi a medicilor care nu fac gărzi și aduc scutiri în acest sens.

Întreaga anchetă a pornit chiar de la declarația managerului spitalului din Constanţa, care spune că 70% dintre cadrele medicale se află în această situație. Corpul de control efectuează verificări și în ceea ce privește actul medical în privința băiețelului de 2 ani și jumătate, care după operația de la spitalul din Constanța, a ajuns în moarte cerebrală, fiind transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, dar și în cazul fetiței de 6 ani, care a ajuns şi ea în moarte cerebrală în Capitală, după o intervenţie nereuşită.

Medicii din Bucureşti sunt rezervați în ceea ce privește șansele de recuperare. Între timp apar cazuri noi, care nu au fost dezvăluite până acum.

