Scandalul de la Constanţa vine la doar câteva zile, după ce directoarea spitalului a recunoscut că şapte din zece medici nu mai fac gărzi din motive medicale. În realitate, mulţi dintre ei ar fi bolnavi închipuiţi. Ministrul Sănătăţii a trimis în această dimineaţă Corpul de Control la spital.

Corpul de control al Ministerului Sănătății, care a ajuns în această dimineață la Spitalul Județean din Constanța, verifică situația gărzilor şi a medicilor care nu fac gărzi și aduc scutiri în acest sens.

Întreaga anchetă a pornit chiar de la declarația managerului spitalului din Constanţa, care spune că 70% dintre cadrele medicale se află în această situație. Corpul de control efectuează verificări și în ceea ce privește actul medical în privința băiețelului de 2 ani și jumătate, care după operația de la spitalul din Constanța, a ajuns în moarte cerebrală, fiind transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, dar și în cazul fetiței de 6 ani, care a ajuns şi ea în moarte cerebrală în Capitală, după o intervenţie nereuşită.

Medicii din Bucureşti sunt rezervați în ceea ce privește șansele de recuperare. Între timp apar cazuri noi, care nu au fost dezvăluite până acum.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi de obiectivele pe care vi le-aţi pus la început de an? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰