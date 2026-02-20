Noi amenzi pentru firmele de salubritate din Capitală. PMB anunță controale și în zilele următoare

Primăria Municipiului București anunță noi sancțiuni aplicate operatorilor de salubritate, după problemele apărute în urma ninsorilor. Doar astăzi, Direcția Generală de Poliție Locală a aplicat 41 de amenzi, în valoare totală de 205.000 de lei, pentru străzi, trotuare, stații STB și treceri de pietoni nedeszăpezite.

Potrivit municipalității, în unele zone prima bandă de circulație este încă blocată, iar zăpada s-a transformat în omăt negru, deși au trecut două zile de la ninsoare.

Sancțiunile au fost împărțite astfel:

Sectorul 1 – 8 amenzi (40.000 lei)

Sectorul 2 – 7 amenzi (35.000 lei)

Sectorul 3 – 4 amenzi (20.000 lei)

Sectorul 4 – 4 amenzi (20.000 lei)

Sectorul 5 – 7 amenzi (35.000 lei)

Sectorul 6 – 11 amenzi (55.000 lei)

Ieri, municipalitatea a aplicat amenzi în valoare de 425.000 de lei, astfel că totalul sancțiunilor a ajuns la 630.000 de lei. Reprezentanții Primăriei anunță că verificările vor continua, mai ales în contextul în care meteorologii au anunțat un nou episod de ninsoare.

Primarul general, Ciprian Ciucu, le cere primarilor de sector să intensifice acțiunile de deszăpezire, pentru ca transportul public să nu mai fie blocat, iar circulația să se desfășoare în condiții de siguranță. De asemenea, solicită verificarea gurilor de scurgere, împreună cu Apa Nova, pentru a preveni acumulările de apă la topirea zăpezii.

