Noi atacuri aeriene ale Federaţiei Ruse în Ucraina au avut loc în noaptea de duminică spre luni, în apropierea graniţei cu România. Două aeronave Eurofighter Typhoonau fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situaţiei aeriene. Nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spaţiul aerian naţional, anunţă MApN.

Un episod asemănător a avut loc sâmbătă, când Ministerul Apărării a anunţat că s-au înregistrat noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, iar două aeronave militare au fost ridicate de la sol, fiind emis şi un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea.

Nici la acel moment nu s-au detectat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

Săptămâna trecută, Forţele Aeriene au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional. Aceasta a pătruns pentru aproximativ 8 kilometri în spaţiul aerian naţional, dinspre Vâlcov către Periprava şi Chilia Veche. Ulterior, drona a dispărut, pentru a apărea intermitent pe radare pentru 12 minute.

Tot săptămâna trecută, localităţile Plauru şi Ceatalchioi, din judeţul Tulcea, au fost evacuate, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava a fost cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail şi s-a considerat că există pericol iminent de explozie.

Persoanele şi animalele aflate cel mai aproape de eveniment au fost evacuate, iar circulaţia în zonă a fost oprită. Incendiul a fost stins după o zi, când toate persoanele au putut reveni la locuinţele lor.

