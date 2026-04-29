Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, la graniţa cu România. 2 aeronave F16 au fost ridicate de la sol

Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniţei cu România, au fost monitorizate, în noaptea de marţi spre miercuri, de către Ministerul Apărării, fiind urmărite 15 drone de către radarele de la sol.

Niciuna nu a intrat în spaţiul aerian românesc, dar a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea.

"În dimineaţa zilei de miercuri, 29 aprilie, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 01.10, de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti", a transmis, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 01.12, mesaj RO-Alert.

"Radarele de la sol au urmărit două grupuri, formate din şapte, respectiv opt drone, care au lovit localitatea Ismail, din Ucraina. Piloţii aeronavelor F16 au raportat multiple explozii pe partea ucraineana a Dunarii, în zona Ismail", precizează oficialii ministerului.

Nu au fost depistate semnale radar în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 2.40.

"MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea", se mai arată în informarea transmisă de Ministerul Apărării.

