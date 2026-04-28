Orientul Mijlociu e la un pas de un război total. Mai sunt mai puțin de 48 de ore până la expirarea ultimatumului dat de Donald Trump, care a avertizat Teheranul: fie acceptă negocierile, fie facilitățile lor nucleare vor fi spulberate. În plină tensiune, relaţia Moscova-Teheran se consolidează.

Ministrul iranian de externe a mers în Rusia pentru a obține sprijinul lui Vladimir Putin. În timp ce liderul de la Kremlin a lăudat '"curajul și independența" Iranului şi şi-a reafirmat sprijinul, ministrul a declarat că Statele Unite și-au ratat toate obiectivele militare.

"S-a demonstrat că Republica Islamică Iran are prieteni precum Rusia, care sunt alături de Iran în momente dificile și îi oferă sprijin. Apreciem enorm pozițiile dumneavoastră și susținerea acordată. Lumea a realizat acum adevărata putere a Iranului în confruntarea cu cea mai mare... armata Statelor Unite, și a văzut clar că Republica Islamică Iran este un stat stabil, rezistent și cu o putere mare, care se bazează pe propriul său popor", a declarat Abbas Araghchi, ministrul de externe al Iranului.

Situația s-a complicat și după ce președintele american Donald Trump a decis, în weekend, să anuleze planurile de a-i trimite la negocieri pe emisarul special Steve Witkoff și pe ginerele său, Jared Kushner.

"Ne pot suna oricând vor, dar nu veți mai face zboruri de 18 ore ca să stați de vorbă despre nimic", a scris Trump pe rețeaua Truth Social, sugerând lipsa de încredere în utilitatea negocierilor din acel moment.

