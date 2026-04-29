Rusia anunţă tradiţionala paradă militară din Piaţa Roşie, dar fără echipament militar

Rusia va sărbători luna viitoare victoria asupra Germaniei naziste printr-o paradă militară pe Piaţa Roşie din Moscova, însă fără expunerea de echipament militar, având în vedere situaţia operaţională din războiul din Ucraina, a anunţat marţi seara Ministerul Apărării, potrivit Reuters .

Parada, care are loc în mod tradiţional pe 9 mai, ziua în care Uniunea Sovietică a semnat capitularea Germaniei, va marca anul acesta cea de-a 81-a aniversare a victoriei în ceea ce ruşii numesc Marele Război Patriotic.

Una dintre cele mai importante sărbători din calendarul rus, aceasta le permite veteranilor, al căror număr este în scădere, să se adune pe străzi, purtând medaliile la vedere, şi este însoţită de filme de lung metraj, documentare şi muzică de război.

Însă anul acesta, a anunţat Ministerul Apărării, niciun echipament militar nu va defila prin piaţă.

"Personalul militar din instituţiile de învăţământ militar superior de toate tipurile şi din ramurile individuale ale Forţelor Armate ale Federaţiei Ruse va participa la paradă ca parte a coloanei de marş", se arată în comunicat.

Comunicatul precizează că reprezentanţii anumitor instituţii de învăţământ nu vor participa, "iar nici o coloană de echipament militar nu va lua parte la parada militară, în legătură cu situaţia operaţională actuală".

Se menţionează că parada va prezenta activitatea militarilor din toate ramurile armatei care participă la "operaţiunea militară specială", aşa cum numeşte Kremlinul conflictul.

Se precizează că aceasta va include Forţele Strategice de Rachete ale Rusiei, Forţele Aerospatiale şi militarii de pe navele militare. Avioanele forţelor aeriene, se menţionează, vor efectua un survol şi, la finalul paradei, vor afişa culorile alb, albastru şi roşu ale drapelului naţional.

La mai bine de patru ani de la începutul războiului, forţele ruse continuă să avanseze lent prin estul Ucrainei.

Înalţi oficiali militari afirmă că forţele Moscovei avansează pe toate fronturile, iar Ministerul Apărării anunţă frecvent cucerirea unor sate, inclusiv a două marţi.

Discuţiile mediate de SUA, menite să conducă la o soluţionare a conflictului, sunt blocate, Washingtonul fiind concentrat pe conflictul din Orientul Mijlociu.

Preşedintele Vladimir Putin afirmă că Moscova urmăreşte cucerirea întregii regiuni Donbas, formată din regiunile Doneţk şi Luhansk, inclusiv părţile pe care nu a reuşit să le cucerească. Ucraina respinge orice idee de retragere din zonele pe care le deţine încă.

