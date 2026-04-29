Atac dur al lui Donald Trump la adresa cancelarului Germaniei: "Nu ştie despre ce vorbeşte"

Preşedintele american Donald Trump a lansat marţi un atac usturător la adresa cancelarului german Friedrich Merz, acuzându-l pe reţeaua sa Truth Social că "nu ştie despre ce vorbeşte" în legătură cu Iranul.

de Redactia Observator

la 29.04.2026 , 07:58
Liderul german a afirmat luni că "americanii nu au în mod clar nicio strategie" în Iran şi a adăugat că Teheranul "umileşte" prima putere mondială.

Cancelarul "consideră că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu ştie despre ce vorbeşte", s-a revoltat Donald Trump.

Friedrich Merz a făcut acest comentariu în timpul unei vizite la o şcoală din vestul Germaniei.

"Americanii nu au în mod clar nicio strategie. Iar problema cu astfel de conflicte este întotdeauna că nu trebuie doar să intri în ele, trebuie să şi ieşi", a declarat el.

"Am văzut asta foarte dureros în Afganistan, timp de 20 de ani. Am văzut în Irak", a adăugat el. "Deci, toată această afacere este, după cum am spus, cel puţin nesăbuită", a mai spus Merz.

El a subliniat că nu vede "ce strategie strategică de ieşire vor alege americanii, mai ales deoarece iranienii evident negociază foarte abil - sau pur şi simplu nu negociază, în mod foarte abil".

"O întreagă naţiune este umilită de conducerea iraniană, în special de aşa-numitele Gărzi Revoluţionare", a mai declarat cancelarul federal

“Am fost tăntălău”. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari
&#8220;Am fost tăntălău&#8221;. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Prioritățile lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților: achiziție de mii de euro pentru terenurile de tenis, în plină criză politică
Prioritățile lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților: achiziție de mii de euro pentru terenurile de tenis, în plină criză politică
Un bărbat care a cumpărat un seif vechi cu 15 euro a găsit în el o comoară de 30.000 de euro
Un bărbat care a cumpărat un seif vechi cu 15 euro a găsit în el o comoară de 30.000 de euro
Ultima postare a femeii din Râmnicu Vâlcea, moartă în urma unei intervenții estetice! Avea doar 45 de ani
Ultima postare a femeii din Râmnicu Vâlcea, moartă în urma unei intervenții estetice! Avea doar 45 de ani
