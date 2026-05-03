Video Frigul a schimbat planurile de 1 Mai. Românii care au lăsat marea pentru piscinele încălzite și spa-uri

Tradiţionala baie în mare din această perioadă a fost înlocuită de unii cu bălăceala în piscină. Vremea foarte rece a împiedicat deschiderea ştrandurilor şi plajelor urbane, care altădată ar fi fost pline de petrecăreţi. Românii care nu au plecat pe litoral s-au relaxat la spa, în jacuzzi sau piscinele cu apă încălzită. 

de Andreea Petrescu

la 03.05.2026 , 08:24

Cum apa mării e prea rece, iar frigul îi descurajează chiar şi pe cei care vor să facă plimbări, mulţi români au ales locurile de bălăceală acoperite sau cu piscine exterioare încălzite.

”Din Suceava, am venit în weekendul de 1 mai. Am fugit de frig. E foarte frumos, voiam să mergem la mare şi nu ... din cauza vremii”

”În plimbare cu copiii, şi-au dorit să vină la piscină. Îşi doreau mult tobogane. Este foarte frumos. Fetiţa cea mică s-a dat incontinu pe tobogane şi pe cel mare nu l-am văzut de două ore de când a venit aici deci totul este foarte frumos. Am lăsat fetiţa cu tatăl şi eu am fugit asă mă relaxez”

Articolul continuă după reclamă

”La mare este frig şi nu puteam să facem baie în mare. Am venit astăzi să ne relaxăm. Îmi place foarte mult zona aceasta că este de relaxare, te poţi relaxa foarte bine”

”Am ales să rămânem în Bucureşti din cauza timpului şi aici venim cu plăcere şi pentru ei şi pentru noi, relaxare, tobogane, e frumos”, spun turiștii. 

Centrele spa au fost şi ele la mare căutare

Pe lângă masaj şi saună, un interes deosebit a fost pentru experienţele exotice.

”Cele mai îndrăgite şi căutate ... sunt ritualurile aufguss, acele experienţe multisenzoriale în saunele uscate în care folosim uleiuri esenţiale pentru a crea aromaterapie... Detoxifiere, îmbunătăţire a funcţiilor cadiovasculare dar şi beneficii asupra sistemului nervos”, spune Mihai Ciusă, specialist wellness. 

Lozul câştigător a fost tras de cei care au ales piscinele exterioare cu apă încălzită. Aici, la marginea Bucureştiului acum sunt 11 grade, iar apa din piscină are 35 de grade.

Distracţia şi mai mare a fost în zonele amenjate pentru copii, acolo unde bazinele şi toboganele au fost pline.

Andreea Petrescu
Andreea Petrescu Like

A început ca o joacă în urmă cu aproape 20 de ani și s-a transformat repede în meserie. Undeva pe parcurs a devenit pasiune și chiar o boală pe care nu vreau să o vindec.

frig temperaturi vacanta 1 mai mare litoral piscina
Înapoi la Homepage
Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
„Prețuri șoc în Bulgaria”. Vicepreședintele ANAT s-a dus la o bere pe o terasă din Balcic și a fotografiat meniul 
„Prețuri șoc în Bulgaria”. Vicepreședintele ANAT s-a dus la o bere pe o terasă din Balcic și a fotografiat meniul 
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferați să vă faceți cumpărăturile la magazine de tip discount?
Observator » Ştiri sociale » Frigul a schimbat planurile de 1 Mai. Românii care au lăsat marea pentru piscinele încălzite și spa-uri
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.