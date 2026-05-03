Tradiţionala baie în mare din această perioadă a fost înlocuită de unii cu bălăceala în piscină. Vremea foarte rece a împiedicat deschiderea ştrandurilor şi plajelor urbane, care altădată ar fi fost pline de petrecăreţi. Românii care nu au plecat pe litoral s-au relaxat la spa, în jacuzzi sau piscinele cu apă încălzită.

Cum apa mării e prea rece, iar frigul îi descurajează chiar şi pe cei care vor să facă plimbări, mulţi români au ales locurile de bălăceală acoperite sau cu piscine exterioare încălzite.

”Din Suceava, am venit în weekendul de 1 mai. Am fugit de frig. E foarte frumos, voiam să mergem la mare şi nu ... din cauza vremii”

”În plimbare cu copiii, şi-au dorit să vină la piscină. Îşi doreau mult tobogane. Este foarte frumos. Fetiţa cea mică s-a dat incontinu pe tobogane şi pe cel mare nu l-am văzut de două ore de când a venit aici deci totul este foarte frumos. Am lăsat fetiţa cu tatăl şi eu am fugit asă mă relaxez”

”La mare este frig şi nu puteam să facem baie în mare. Am venit astăzi să ne relaxăm. Îmi place foarte mult zona aceasta că este de relaxare, te poţi relaxa foarte bine”

”Am ales să rămânem în Bucureşti din cauza timpului şi aici venim cu plăcere şi pentru ei şi pentru noi, relaxare, tobogane, e frumos”, spun turiștii.

Centrele spa au fost şi ele la mare căutare

Pe lângă masaj şi saună, un interes deosebit a fost pentru experienţele exotice.

”Cele mai îndrăgite şi căutate ... sunt ritualurile aufguss, acele experienţe multisenzoriale în saunele uscate în care folosim uleiuri esenţiale pentru a crea aromaterapie... Detoxifiere, îmbunătăţire a funcţiilor cadiovasculare dar şi beneficii asupra sistemului nervos”, spune Mihai Ciusă, specialist wellness.

Lozul câştigător a fost tras de cei care au ales piscinele exterioare cu apă încălzită. Aici, la marginea Bucureştiului acum sunt 11 grade, iar apa din piscină are 35 de grade.

Distracţia şi mai mare a fost în zonele amenjate pentru copii, acolo unde bazinele şi toboganele au fost pline.

