Video Ultimele ore de negocieri înainte de moțiune. Liberalii susțin că indiferent de rezultat nu vor guverna cu PSD

Mai puţin de 48 ore, atât a mai rămas până la votul decisiv prin care PSD şi AUR ar putea demite Guvernul Bolojan. Sunt ore decisive, în care ambele tabere negociază în secret cu senatorii si deputaţii, pentru a-şi asigura victoria. Ilie Bolojan şi liderii PNL au anuntat că, indiferent de rezultatul moţiunii, PNL nu va mai guverna cu PSD. În schimb, Sorin Grindeanu spune că PSD ar fi gata să revină la masă cu partidele pro-europene, dar obligatoriu cu un alt premier.

de Daniela Lupu

la 03.05.2026 , 20:55

Cu două zile înainte de votul care va decide soarta Guvernului, liderii PNL şi-au anunţat susţinerea pentru Ilie Bolojan. Liberalii dau asigurări că, indiferent de soarta moţiunii, PNL nu va reface Coaliţia cu PSD. Cu două zile înainte de votul care va decide soarta Guvernului, liderii PNL şi-au anunţat susţinerea pentru Ilie Bolojan. Liberalii dau asigurări că, indiferent de soarta moţiunii, PNL nu va reface Coaliţia cu PSD.

"Nu văd niciun fel de problemă să fii în Opoziţie. PSD a generat această moţiune de cenzură şi, practic, semnând-o împreună cu AUR, negociind cu AUR, au constituit de facto o nouă alianţă politică.", a declarat Ilie Bolojan, premierul României la The News Man Podcast. 

Reporter: AUR este un partid extremist sau nu?

Articolul continuă după reclamă

Sorin Grindeanu: Cred că am răspuns la întrebare, nu fac caracterizări, nici nu fug. E treaba lor. AUR a fost votat de către cetăţeni. E al doilea partid din România.

Chiar şi aşa, şeful PSD spune că social-democraţii nu au nicio intenţie de a guverna cu partidul lui George Simion.

"Acest demers este unul parlamentar şi nu există niciun fel de înţelegere post-moţiune. Ne dorim o Coaliţie, cât se poate, a fi în această formă cum a fost până acum.", a mai spus Sorin Grindeanu, preşedinte PSD la Antena 3 CNN. 

"Dacă cineva nu te respectă, dacă cineva minte în ceea ce te priveşte în permanenţă, dacă nu respectă nicio înţelegere, vă puteţi gândi că a mai încerca încă o Coaliţie cu un astfel din partid, este de natură a nu te mai duce sub nicio formă într-o astfel de înţelegere.", a precizat Ilie Bolojan, premierul României, la TVR 1. 

De cealaltă parte, George Simion a lansat un nou atac la adresa partidelor tradiţionale - inclusiv la adresa PSD. Motivul invocat? Contractele pentru înzestrarea Armatei în valoare de 16 miliarde euro, bani pe care ţara noastră îi va împrumuta prin Programul SAFE.

"E vorba de un jaf de proporţii gigantice. Din 15 contracte, toate miros a corupţie. Asta a făcut Coaliţia PSD PNL USR UDMR. A jefuit România.", a spus George Simion, preşedinte AUR

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi AUR a fost semnată de 254 parlamentari. Guvernul Bolojan va fi demis dacă cel puţin 233 dintre ei vor vota pentru. Ilie Bolojan va rămâne premier dacă cel puţin 21 de aleşi se vor răzgândi până la votul de marţi.

Daniela Lupu Like
bolojan psd aur pnl liberali motiune
Înapoi la Homepage
“Te-a iertat?” Răspunsul pe care l-a dat femeia, după ce şi-a înşelat soţul cu prietenul milionar al acestuia
&#8220;Te-a iertat?&#8221; Răspunsul pe care l-a dat femeia, după ce şi-a înşelat soţul cu prietenul milionar al acestuia
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Primii parlamentari care anunță că nu mai votează moțiunea anti-Bolojan, deși au semnat-o. „Nu girăm jocurile PSD–AUR”
Primii parlamentari care anunță că nu mai votează moțiunea anti-Bolojan, deși au semnat-o. „Nu girăm jocurile PSD–AUR”
O româncă de 16 ani a murit în timp ce filma un videoclip pe TikTok! Beatrice a căzut în râu, sub ochii prietenilor
O româncă de 16 ani a murit în timp ce filma un videoclip pe TikTok! Beatrice a căzut în râu, sub ochii prietenilor
Comentarii


Întrebarea zilei
Cade sau nu Guvernul Bolojan?
Observator » Ştiri politice » Ultimele ore de negocieri înainte de moțiune. Liberalii susțin că indiferent de rezultat nu vor guverna cu PSD
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.