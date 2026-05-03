Mai puţin de 48 ore, atât a mai rămas până la votul decisiv prin care PSD şi AUR ar putea demite Guvernul Bolojan. Sunt ore decisive, în care ambele tabere negociază în secret cu senatorii si deputaţii, pentru a-şi asigura victoria. Ilie Bolojan şi liderii PNL au anuntat că, indiferent de rezultatul moţiunii, PNL nu va mai guverna cu PSD. În schimb, Sorin Grindeanu spune că PSD ar fi gata să revină la masă cu partidele pro-europene, dar obligatoriu cu un alt premier.

"Nu văd niciun fel de problemă să fii în Opoziţie. PSD a generat această moţiune de cenzură şi, practic, semnând-o împreună cu AUR, negociind cu AUR, au constituit de facto o nouă alianţă politică.", a declarat Ilie Bolojan, premierul României la The News Man Podcast.

Reporter: AUR este un partid extremist sau nu?

Sorin Grindeanu: Cred că am răspuns la întrebare, nu fac caracterizări, nici nu fug. E treaba lor. AUR a fost votat de către cetăţeni. E al doilea partid din România.

Chiar şi aşa, şeful PSD spune că social-democraţii nu au nicio intenţie de a guverna cu partidul lui George Simion.

"Acest demers este unul parlamentar şi nu există niciun fel de înţelegere post-moţiune. Ne dorim o Coaliţie, cât se poate, a fi în această formă cum a fost până acum.", a mai spus Sorin Grindeanu, preşedinte PSD la Antena 3 CNN.

"Dacă cineva nu te respectă, dacă cineva minte în ceea ce te priveşte în permanenţă, dacă nu respectă nicio înţelegere, vă puteţi gândi că a mai încerca încă o Coaliţie cu un astfel din partid, este de natură a nu te mai duce sub nicio formă într-o astfel de înţelegere.", a precizat Ilie Bolojan, premierul României, la TVR 1.

De cealaltă parte, George Simion a lansat un nou atac la adresa partidelor tradiţionale - inclusiv la adresa PSD. Motivul invocat? Contractele pentru înzestrarea Armatei în valoare de 16 miliarde euro, bani pe care ţara noastră îi va împrumuta prin Programul SAFE.

"E vorba de un jaf de proporţii gigantice. Din 15 contracte, toate miros a corupţie. Asta a făcut Coaliţia PSD PNL USR UDMR. A jefuit România.", a spus George Simion, preşedinte AUR.

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi AUR a fost semnată de 254 parlamentari. Guvernul Bolojan va fi demis dacă cel puţin 233 dintre ei vor vota pentru. Ilie Bolojan va rămâne premier dacă cel puţin 21 de aleşi se vor răzgândi până la votul de marţi.

