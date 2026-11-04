Nouă alarmă aeriană în Tulcea. Locuitorii, avertizaţi prin Ro-Alert

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit, miercuri, un mesaj RO-Alert despre o posibilă incursiune de drone şi au fost sfătuiţi să se adăpostească.

ISU Tulcea anunţă că a fost transmis un nou mesaj RO-Alert.

”Alarmă aeriană (posibila incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesaj.

Mesajul a fost transmis pentru zona de nord a judeţului Tulcea.

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Autorităţile precizează că, deocamdată, nu s-au înregistrat apeluri la 112.