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Nouă alarmă aeriană în Tulcea. Locuitorii, avertizaţi prin Ro-Alert

Nouă alarmă aeriană în Tulcea. Locuitorii, avertizaţi prin Ro-Alert Drona - Profimedia
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Editor M.P. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.11.2026, 11:37 | Modificat la 04.11.2026, 11:37

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit, miercuri, un mesaj RO-Alert despre o posibilă incursiune de drone şi au fost sfătuiţi să se adăpostească. 

ISU Tulcea anunţă că a fost transmis un nou mesaj RO-Alert.

”Alarmă aeriană (posibila incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesaj.

Mesajul a fost transmis pentru zona de nord a judeţului Tulcea.

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Autorităţile precizează că, deocamdată, nu s-au înregistrat apeluri la 112. 

M.P.
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